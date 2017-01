Tamiko renova parceria com JBS para capacitação de inclusão social

Andradina/SP

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) realizou reunião, na manhã desta sexta-feira (13), para manter o Curso de Capacitação e Inclusão Social destinado aos portadores de necessidades especiais através do Projeto Oficina de Trabalhos Experimentais na parceria entre a empresa JBS e o Governo de Andradina.

Tamiko se reuniu com o gerente de Recursos Humanos represente do Grupo JBS de Andradina, Jorge Luiz dos Santos, e coordenador do curso, Jonas Luz Filho.

O curso tem por finalidade oferecer aos jovens treinamentos específicos e oportunidades de inserção no mercado de trabalho, proporcionando assim um melhor convívio social. “Muitas vidas são transformadas por esta qualificação, que promove cidadania e integração dos alunos que efetivamente assumem seus papéis na sociedade”, comenta Tamiko.

Jonas agradeceu ao Governo de Andradina pela parceria, informando que o projeto é referência para as outras cidades. “Outras unidades do país vem se capacitar em Andradina, devido ao sucesso do trabalho”, destaca o coordenador informando que o curso já formou mais de 40 alunos e que 15 deles já foram contratados pela empresa JBS.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Hugo Zamboni, destaca que dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) apontam que 10% da população mundial sejam constituídos por pessoas com algum tipo de deficiência. “Os alunos são qualificados para exercício das funções existentes nos postos da empresa, bem como aperfeiçoados para uma educação continuada no mercado de trabalho”, explica Zamboni.

O secretário de Governo e Gestão Participativa, Haruo Kojo, ressalta como os alunos desenvolvem uma força de vontade e as aptidões cognitivas, motoras e psicossociais. “São habilidades que vão muito além da carreira, formando cidadãos”, ressalta Haruo.

Participaram também do encontro o secretário de Fazenda, Planejamento e Gestão, Fernando Henrique Ramos, o secretário de Administração, Luiz Henrique e o coordenador do NIAP (Núcleo de Iniciação e Aperfeiçoamento Profissional), Roberto Trevizola.

Inscrições abertas até segunda-feira

As inscrições para a quarta turma vão até a próxima segunda-feira (16). Os interessados devem enviar currículo no NIAP do Governo de Andradina localizado anexo ao CSU (Centro Social Urbano), na rua Paulo Marin, na Vila Mineira, onde também são realizadas as aulas, que começam no dia 06 de fevereiro.

Foto – inclusao_social – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Curso está com inscrições abertas que devem ser feitas no NIAP do Governo de Andradina localizado anexo ao CSU/Secom’s