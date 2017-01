Tamiko participa de tradicional encontro de Folia de Reis

Andradina/SP

O Governo de Andradina realizou, na noite desta quinta-feira (12), o “9º Encontro de Bandeiras de Folia de Reis”, no Centro Cultural Pioneiros de Andradina.

O evento tem a participação das Secretarias de Cultura e de Turismo. A Terra do Rei do Gado conta atualmente com quatro companhias tradicionais de folia de reis: “Unidos de Belém”, “Romeiros de Belém”, “Canarinhos de Belém” e “Nascimento do Menino Jesus”.

A prefeita Tamiko Inoue (PCdoB) explica que o Governo de Andradina apoia os grupos para a realização das caminhadas, as festas de chegada das bandeiras, troca de fardamentos, reparo de instrumentos e a própria participação no Encontro de Bandeiras de forma mais organizada.

“A principal razão do evento é manter a cultura e tradição viva e presente na vida das pessoas”, afirmou Tamiko que ainda declarou que o fomento das tradições culturais faz parte das estratégias que o Governo de Andradina procura oferecer a população.

Com grande público durante o encontro ainda estiveram presentes, a secretária de Cultura, Elaine Vogel, o secretário de Cooperação para Assuntos de Segurança Pública, Henrique Senise, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno, a secretária de Promoção à Cidadania e Direitos Humanos, Paola Kotaki, o Padre Sebastião Gonçalves e o Padre Silvio.

A Folia de Reis é uma das várias comemorações de caráter religioso em nosso país, percorrem de casa em casa levando a bandeira dos Santos Reis em romaria. Representam o percurso que os Três Reis Magos percorreram, seguindo o novo testamento, a Estrela do Oriente com a finalidade de encontrar Jesus recém-nascido.

A secretária de Cultura, Elaine Vogel, destacou que as companhias foram premiadas com troféus de participação. “Agradecemos os integrantes e a população que prestigiaram o evento”, concluiu Elaine.

Foto – Encontro_Folia Reis crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Festa cultural: o 9º Encontro de Bandeiras de Folia de Reis reuniu grupos tradicionais da cidade no Centro Cultural/Secom’s