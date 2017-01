O.E. 2017: Alterações Fiscais

Foi publicada a Lei n.º 42/ 2016, de 28 de Dezembro de 2016, que aprova o Orçamento de Estado (O.E.) para 2017.

A Lei do O.E. para 2017, incluindo as alterações, actualizações e autorizações em matéria fiscal nela previstas, entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro de 2017.

