RedeTV! traz novidades para o início de 2017

A RedeTV! preparou novidades para o ano de 2017. Além das estreias do gameshow ‘O Céu é o Limite’, ‘Ritmo Brasil’ em novo formato, a série ‘The Tudors’ e o retorno do reality ‘Dr. Hollywood’, a emissora voltará a exibir o ‘Te Peguei’, com Íris Stefanelli, diariamente em sua faixa da manhã. A partir do dia 23 de janeiro, a atração terá início às 9h00 e o ‘Tá Sabendo’, de Thiago Rocha, entrará no ar às 9h30.

Às 10hh0, ao vivo, Celso Zucatelli, Mariana Leão e Edu Guedes comandam a temporada 2017 do ‘Melhor Pra Você’ com os principais destaques da manhã, entretenimento, dicas de saúde e as receitas mais saborosas na culinária. O matinal trará ainda quadros inéditos e atrações especiais, um trabalho elaborado em conjunto com a produção, os apresentadores e o superintendente artístico do canal, Elias Abrão.