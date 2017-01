Programação infantil em shoppings alivia a criançada do calor nestas férias de Janeiro

Pais aproveitam as promoções enquanto as crianças se divertem. LEGO Batman, Fazendinha e Um Dia de Circo são algumas das atrações que vão até o mês de Fevereiro, quando começam as aulas.

Os shoppings da BRMALLS, no Rio, abriram o ano de 2017 já inaugurando suas atrações infantis. Aproveitá-las ao máximo, de ponta a ponta, são oportunidades imperdíveis já que o ambiente fresquinho com ar condicionado proporciona maior comodidade durante as férias de janeiro, que coincidem com a estação mais quente do ano em quase todo o país.

Os shoppings Ilha Plaza, NorteShopping, Plaza Shopping Niterói e Shopping Tijuca estão com eventos diversos, alguns gratuitos e outros pagos para todas as idades e bolsos.

Abaixo as atrações em detalhes:

Ilha Plaza

Os pequenos insulanos contam com pelo menos três atrações diferentes no Ilha Plaza para aproveitar. A primeira delas é a colônia de férias do Happy Bee, localizado no piso L1, que vai até o dia 27 de Janeiro. O espaço infantil do shopping é rico em atividades educacionais e divertidas e oferece diversos pacotes para períodos diferentes. Outra novidade que chegou no piso L3 e está agradando mais os maiores e adolescentes é o Hovermania. O público se diverte aprendendo a “pilotar” um skateboard motorizado. A pista conta com um circuito pré-montado, rampas e obstáculos a serem vencidos por quem não temer se aventurar. Para vinte minutos de diversão, R$ 20; e R$ 15 para quinze minutos. Sucesso em outros shoppings do país e inédito no Rio, o evento A Fazendinha recria o ambiente rural e coloca as crianças em contato com os típicos bichinhos de uma fazenda. Entre as atrações estão o carrossel de pôneis e o cineminha exclusivo. Meia hora de diversão custa R$ 20. A cada quinze minutos excedentes será cobrado o valor de R$ 5. Na Praça de Eventos até o dia 14 de Fevereiro.

NorteShopping e Plaza Shopping Niterói

Diretamente das telonas, LEGO Batman chega ao NorteShopping e ao Plaza Shopping com eventos inéditos para divertir as férias escolares dos pequenos. Gratuitas e abertas a todo público, as atrações vão até 12 de fevereiro na Praça de Eventos (1º piso) de ambos os empreendimentos. O circuito LEGO Batman traz uma série de atividades infantis interativas, transportando os visitantes a Gotham e outros lugares do universo de LEGO Batman, que fazem parte do filme. O espaço, lúdico e divertido, foi pensado especialmente para agradar os pequenos e proporcionar momentos de interação com outras crianças. Aárea de aproximadamente 90m² conta com atrações para crianças de 3 a 12 anos, e que promovem o uso da coordenação motora, pontaria e estimulam o aprendizado dos pequenos. Entre elas estão o Voo do Morcego: brincadeira onde as crianças testam suas habilidades para chegarem o mais rápido possível ao topo da máquina do Coringa; o Bat-Bumerangue e o Bat-Canhão, brincadeiras que testam a pontaria. Duas competições divertidas em que ganha quem somar mais pontos. Os espaços contam ainda com um lugar destinado para o jogo de videogame do LEGO Batman.



Shopping Tijuca

Mágicos e palhaços em um grande labirinto com tobogãs e escorregas que levam a uma imensidão de bolinhas coloridas no evento Um Dia de Circo. Este é o cenário que tijucanos e o público em geral irão encontrar na praça de eventos do Shopping Tijuca até o dia 19 de Fevereiro. Os personagens divertem o público aos fins de semana e garantem ainda mais diversão e alegria. A atração é aberta a pessoas de todas as idades. Apenas crianças menores de quatro anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, estes com gratuidade. Para trinta minutos de diversão, os ingressos custam R$ 25, e a cada 15 minutos excedentes, serão cobrados R$ 10.



Serviço



Ilha Plaza: Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador. Outras informações pelo telefone 2468-8100 ou no site www.facebook.com/ilhaplazashopping;

NorteShopping: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi. Outras informações pelo telefone 2178-4444 ou no www.facebook.com/norteshoppingrj;

Plaza Shopping Niterói: Rua XV de Novembro, 8 – Niterói. Outras informações pelo telefone 2621-9400 ou www.facebook.com/PlazaShoppingNiteroi;

Shopping Tijuca: Av. Maracanã, 987, Tijuca. Outras informações nos telefones 3094-6605, 3094-6606 ou www.facebook.com/shoppingtijuca

