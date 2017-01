APLICATIVO PERMITE COTAR PREÇOS E REALIZAR MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS CAT®

Denominado ToqMaq, a ferramenta está disponível nas versões IOS e Android

Com a correria do cotidiano, praticidade na palma das mãos é o que muitas pessoas procuram. É por este motivo que a tecnologia tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a interação direta entre as empresas e os consumidores. Atualmente, muitas organizações têm investido no desenvolvimento de aplicativos que facilitem o dia a dia.

Exemplo disso é a Sotreq, empresa com 75 anos no mercado e uma das maiores provedoras de soluções, produtos e sistemas Cat® no Brasil, que lançou há pouco mais de um ano, o ToqMaq, uma tecnologia inovadora que auxilia no atendimento às demandas dos mercados de construção, mineração, energia, entre outros.

Disponível para download nas versões IOS e Android, o aplicativo torna o acesso à informação mais ágil. “Por meio dele é possível fazer cotações de peças e realizar até mesmo a própria manutenção de equipamentos CAT®, ou seja, virtualmente o usuário consegue soluções práticas”, descreve Carlos Arantes, coordenador de desenvolvimento de novos negócios e tecnologia da Sotreq.



Arantes explica que para criar o aplicativo foram realizadas pesquisas a fim de compreender as reais necessidades dos clientes. “A ferramenta funciona tanto como um canal de pré-venda como de pós-venda. O App tem o catálogo de peças com índice interativo, descrição dos equipamentos e informações importantes para aumentar a disponibilidade da máquina”, afirma.

Funcionalidades

O ToqMaq possui três funções diferentes: Catálogo, PartStore e EMSolutions. No catálogo de peças e serviços são disponibilizadas informações gerais sobre a máquina, alternativas de reparo, acessórios, equipamentos de serviço e suprimentos, e muitos outros dados. Já no PartStore, o consumidor encontra sempre dados atualizados, onde consegue consultar preços, disponibilidade de itens e inclusive fazer pedidos online.

No EMSolutions, é possível conhecer um pouco mais sobre o conceito de tecnologia aplicado às soluções de suporte ao produto da Sotreq. Dividido em níveis de acordo com a característica de negócio de cada cliente, o usuário da ferramenta pode analisar como soluções de puro monitoramento até a programas de manutenções corretivas podem estar aderentes às suas necessidades.

Segundo o coordenador de desenvolvimento da Sotreq, a tecnologia amplia a percepção do consumidor sobre o suporte técnico apresentado pela companhia. “É uma tendência entre as empresas a criação de soluções digitais. Hoje, é cada vez mais difícil encontrar pessoas foleando manuais impressos”, informa. “Nosso intuito é fortalecer e estreitar o relacionamento dos clientes com a companhia”, afirma Arantes.

Sobre a Sotreq

Com 75 anos de atuação no Brasil, é uma das maiores provedoras de soluções customizadas, produtos e sistemas Cat®. Atualmente, a organização possui mais de 60 filiais distribuídas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, oferecendo suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.

www.sotreq.com.br/

Sobre o Grupo Sotreq

Empresa brasileira de capital 100% nacional, o Grupo Sotreq é formado por dez empresas: Sotreq, Somov, Sitech, MDPower, Soimpex, Sematech, ON², Radix, Santana e Stogás. Conta com mais de 5.000 funcionários e se diferencia pelo suporte realizado por técnicos especializados e qualificados, atendendo aos mercados de Construção, Mineração, Energia, Petróleo & Marítimo, Movimentação de Materiais, entre outros. Sotreq: Com 75 anos de atuação no Brasil, é uma das maiores provedoras de soluções customizadas, produtos e sistemas Cat®. Atualmente, a organização possui mais de 60 filiais distribuídas nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, oferecendo suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia. Preocupada com ações de responsabilidade social, a Sotreq criou o iSSO, Instituto Social Sotreq, com o objetivo de contribuir na integração ao mercado de trabalho por meio da capacitação e atualização profissional; Somov: Provedora de soluções em movimentação de materiais, representando as marcas de empilhadeiras Hyster e Yale; Sitech: Especializada em soluções com tecnologia Trimble e das linhas Cat® AccuGrade™ para otimizar o processo produtivo; MDPower: Distribuidora da marca Perkins no Brasil, uma das mais conceituadas fabricantes de motores a diesel do mundo; Soimpex: Influente na área de comércio exterior e logística, apresenta soluções e serviços especializados nos processos de importação e exportação de máquinas, motores e produtos diversos; Sematech: Distribuidora de máquinas de construção SEM no território nacional; ON²: Soluções Integradas, tem como base de atuação o desenvolvimento de soluções customizadas de alto valor agregado, que envolvem diferentes sistemas de potência em projetos de construções modulares, estacionários ou transportáveis; Radix: Companhia de engenharia e software, de serviços e soluções de tecnologia; Santana: Empresa de exploração e produção de petróleo bruto e gás natural; Stogas: Responsável pela área de desenvolvimento e produção de serviços de armazenamento subterrâneos de gás natural para clientes de grande porte.

www.gruposotreq.com.br/

