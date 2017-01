Tamiko nomeia membros do Conselho do Fundo Social de Solidariedade

Andradina/Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue empossou através da Portaria Nº 11.636/2017, na tarde dessa sexta-feira (13), o Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade, composto por 13 membros, que representam vários segmentos da comunidade.

Os nomeados são para presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marcela Mikiko Horayama Arai, para secretária, Márcia Norie Ueda Ono e a tesoureira, Lucinéia Pereira.

“O Fundo Social realiza um trabalho muito importante para nossa população, voluntariamente, e a participação de vários segmentos no Conselho do Fundo garante a efetividade das ações e a transparência necessária, quero agradecer a todos pela boa vontade, a disponibilidade, pois sabemos que nossa maior missão é servir, parabéns a todos”, disse Tamiko.

E os demais, são representantes de entidades religiosas: Brenda de Souza Fonseca Brandão e Marinalva Pereira da Silva; dos clubes de serviços, Andréia Ferreira Sakimoto e Cássia Regina de Souza Meira; dos empregadores, Tânia Regina Ferreira da Silva, Marisa de Freitas Marim, Cristina Akiko Okada Silva; dos empregados, Marta dos Santos Souza; dos movimentos comunitários, Cleonice Ferreira de Araújo; dos empregadores rurais, Nadia Guarini; do órgão de serviço social, Célia Regina Benevuto Matta e representantes de entidades sociais, Andréa Baptista Fortes Kojo e Bruna Gabriela dos Anjos Tavares.

“Agradeço imensamente a oportunidade de poder colaborar com o povo da nossa cidade, daremos continuidade ao trabalho que Marcia Ono, a quem agradeço de coração, vinha desenvolvendo e contamos com a participação de todos os membros do Conselho para realizarmos todas as campanhas e atendermos com muito carinho àquels que necessitam, o Fundo Social está à disposição”, disse emocionada a presidente do Fundo Social, Marcela.

Marcia Ono também agradeceu a todos pelo apoio nos oito anos em que esteve à frente do Fundo Social. “Só tenho a agradecer por tudo que realizamos juntos e todas as pessoas especiais que convivemos, e podemos dizer que cumprimos as metas”, comenta Márcia explicando que ainda foram deixados R$ 3528,14 em caixa para o Fundo Social iniciar os trabalhos em 2017.

O Fundo Social de Solidariedade é dirigido pelo Conselho Deliberativo que pode ser composto de 09 a 13 membros do conselho, nomeados pela prefeita e têm mandato de 02 (dois) anos, sendo a recondução permitida.

“O Fundo Social de Solidariedade anda junto com a Promoção e Assistência Social, um completa o outro nas ações junto a nossa população e segue a linha de trabalho deste Governo de deixa um legado de resgate da dignidade de tantos andradinenses”, disse o secretário de Promoção e Assistência Social, Ari Guimarães Soares.

As funções de membro do Conselho não são remuneradas, mas são consideradas serviço público relevante. O Conselho reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pela Presidente. Funciona com a presença mínima de seis membros, cabendo à Presidente o voto de desempate.

Compete ao Conselho Deliberativo do Fundo Social: organizar os serviços administrativos e assistenciais; Aprovar o plano de atividades assistenciais, acompanhando a respectiva execução; Dar diretrizes e parâmetros à cooperação com órgãos e entidades de promoção social; Disciplinar e fiscalizar a arrecadação das receitas, a realização das despesas e a aplicação das disponibilidades financeiras.

