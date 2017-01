Tamiko faz sorteio de chaves do Futsal de Férias que começa na quinta

Andradina/Secom/Prefeitura

Mantendo o fomento ao esporte local, a prefeita Tamiko Inoue (PCdoB), realizou reunião, na noite desta sexta-feira (13), com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ) junto com representantes das equipes que participarão do Futsal de Férias 2017 para acertar os últimos detalhes da competição. Na oportunidade foi feito o sorteio das chaves dos grupos.

Neste ano 25 equipes participarão do certame, série única, que começa na próxima quinta-feira (19), com cerimônia de abertura às 18h30 no Ginásio Municipal “Agenor Francisco da Cunha”.

Haverá na abertura um jogo de handebol do time Presidente Prudente x Andradina (11 anos) e apresentações do projeto Nasce (Núcleo de Atividades Sociais Culturais e Esportivas). Na estreia jogam Sereno A x Rubimar Despachante e Sereno B x Pumas Porto.

O Futsal de Férias é um dos mais tradicionais da cidade, envolvendo mais de 500 atletas, e promovendo lazer e diversão para as famílias que acompanham os jogos no ginásio municipal e também no Curiango.

“O esporte ajuda na formação de cidadãos, além de por em atividade os atletas promovendo saúde e qualidade de vida”, destacou Tamiko durante a reunião ressaltando que o município vai sediar os 61º Jogos Regionais pela primeira vez este em 2017, e o campeonato de Futsal de Férias abre o calendário esportivo do ano.

O secretário da SELJ, Manoel Messias de Almeida, ressaltou a importância dessa interação com todos os dirigentes. “O campeonato é feito para toda a população e especialmente para àqueles que estão envolvidos diretamente das competições”, comentou Messias.

As equipes foram divididas na primeira fase em seis grupos, onde classificarão os dois melhores, mais os quatro melhores terceiros colocados por índice técnico. As quartas de finais, semi e final serão disputadas em apenas partidas únicas, em cruzamento olímpico.

Na Chave A estão: Grêmio Toca fácil, Orlando City, Nuance/ Ecotel, Chape Castanheira e Clinicar. Na chave B: Sereno, La Lamboterra, Amigos Futebol Clube e Rubimar Despachente. Na chave C: Santo Antonio, Inter Esporte Clube, Madri Futebol Clube e Unidos Somos Um. Na chave D: Porto, Carvalho Gás, Andrataco e Amigos da Vila. Na chave E: Leandro Locadora/ Sereno B, Barça da Canaã, Amigos do Bate Bola e Pumas Porto. Chave F: João Som Sky, Grêmio Andradina Futsal, Gasparelli Futebol Clube e Bahia.

Cantina da solidariedade – O Fundo Social de Solidariedade está aproveitando o grande movimento com os jogos e realizando a venda de salgados e refrigerante na cantina do Gime. A presidente do Fundo Social, Marcela Arai, está à frente do projeto que tem como objetivo arrecadar verba para as campanhas sociais feitas pelo município.

