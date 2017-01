Day & Lara lançam Atendo ou não atendo com participação de Munhoz & Mariano

Vídeo da nova música estará disponível no Youtube a partir das 11h

A talentosa dupla Day & Lara, que vem despontando nas paradas com músicas pra mulherada, lançou hoje em seu canal oficial do Youtube a faixa Atendo ou Não Atendo, com participação de Munhoz & Mariano, que também faz parte do DVD, gravado no final do último ano.

Com composição de Dayane Camargo, Lara Menezes, Bruno Mandioca e Rafinha RSQ, a música fala na dúvida de atende ou não a ligação do ex.

Day & Lara festejam um início de ano muito produtivo e comemoram o sucesso da música Até ex duvida, que já está com quase 9 milhões de visualizações no vídeo clipe e é uma das músicas mais executadas nas rádios do Brasil.

Além de cantoras, as amigas são compositoras de mãos cheias e comemoram estão com 12 músicas no Hot 100 da Billboard gravadas por grandes artistas.

Day & Lara, fazem parte do casting da gravadora Sony Music e gravaram o primeiro DVD da carreira, em Goiânia, que chega às lojas e às plataformas digitais no primeiro semestre de 2017. O projeto contou com participações especiais de Maiara & Maraísa e Munhoz & Mariano.

“A resposta do nosso trabalho tem sido muito positiva. Estamos muito felizes com os resultados e agradecidas a Deus e nossa equipe por tudo que estamos conquistando. ” – Lara



“Cada novo desafio é pra gente, motivo de comemorar. Estamos compartilhando nosso sonho com o mundo e não temos como agradecer tanto carinho”. – Day

Assista “Atendo ou Não Atendo”: https://www.youtube.com/watch?v=XI2mSXI6FbI





