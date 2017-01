Brasília, 13 de janeiro de 2017

Para tucanos, inflação e juros em queda são sinais de recuperação da economia em 2017

O ano de 2017 começou com sinais de melhora na economia brasileira. Deputados do PSDB acreditam que o país começa a se recuperar de um crítico período causado pelos governos petistas. Inflação dentro da meta e juros em queda se tornaram uma realidade diante das medidas tomadas pelo governo federal. Na terça-feira (10), o IBGE divulgou o resultado da inflação de 2016: 6,29%, abaixo do teto da meta, de 6,5%, e bem menos que os assombrosos 10,67% de 2015, no fim do governo Dilma. Leia mais

Para Mara Gabrilli, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é um marco para o país

Em vigor desde o ano passado, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI 13.146/15) vem trabalhando para garantir os direitos da população de pessoas com deficiências em todo país com medidas de apoio nas áreas de saúde, educação, trabalho e infraestrutura das cidades, além de punições para atos discriminatórios. A deputada Mara Gabrilli (SP), que foi relatora da proposta na Câmara, aponta as resoluções como um grande avanço na acessibilidade do país. Leia mais

Lobbe Neto é recebido pelo presidente da Câmara Municipal de São Carlos

O deputado Lobbe Neto (SP) visitou nessa quarta-feira (11) a Câmara Municipal de São Carlos e foi recebido pelo presidente da Casa, vereador Julio Cesar. Na oportunidade, Lobbe expressou cumprimentos à nova Mesa Diretora e aos 21 vereadores, colocando seu mandato à disposição para apoiar as ações do Legislativo são-carlense. Leia mais

Brasil Real: reforma política desponta como uma das principais mudanças do momento, relata ITV

O país atravessa um novo, e bem-vindo, ciclo de reformas. Entre elas despontam as urgentes mudanças no sistema político-partidário e eleitoral, cujo objetivo é aprimorar nossa democracia, aproximar o eleitor de seus representantes e ampliar o escrutínio da sociedade sobre o Executivo e o Legislativo. O Brasil é uma das nações com maior fragmentação partidária, o que dificulta a governabilidade e fragiliza o voto do eleitor. Leia mais

Petrobras volta a se recuperar depois de ter sido saqueada nos governos petistas, acredita Imbassahy

A produção média de petróleo da Petrobras no Brasil, em 2016, teve um acréscimo de 0,75% na comparação com o ano anterior e chegou a 2.144.256 barris por dia. Segundo a estatal, o resultado ficou em linha com a meta definida em 2,145 milhões e representa um recorde histórico anual. Para o deputado Antonio Imbassahy (BA), líder do PSDB na Câmara, a Petrobras está em plena recuperação depois de ter sido saqueada nos governos do PT. Leia mais

Em encontro com Temer, Aécio propõe estímulo a PPPs no sistema prisional brasileiro

O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, se reuniu nessa quarta-feira (11) com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto. No encontro foi discutida a crise do sistema prisional brasileiro, intensificada pelo massacre de presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, e a pauta para o Congresso em 2017, que será, de acordo com o tucano, “o ano das reformas”. Leia mais

Artigo: “Equívoco na dívida dos estados”, por Marcus Pestana

Desculpe-me, leitor, por iniciar o ano com assunto tão árido, mas com tantas repercussões na vida de todos nós: a crise fiscal. Mas é que votamos, no fim de 2016, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257, que trata da renegociação da dívida dos estados. As mudanças introduzidas pela Câmara dos Deputados no texto do Senado Federal despertaram enorme polêmica. Supostamente, teríamos relaxado a cobrança da dívida sem as devidas contrapartidas. Leia mais

