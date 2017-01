Avião cai e piloto morre em exibição no Dia da Criança

Um piloto morreu neste sábado (14) por conta da queda de um avião militar, em que ele participava de uma exibição por causa do Dia da Criança na província de Songkhla, no sul da Tailândia, de acordo com informações divulgadas pelos veículos de imprensa locais.

A aeronave, um caça Saab 39 Gripen de fabricação sueca, caiu na pista de aterrissagem do Aeroporto de Internacional de Hat Yai, após realizar uma manobra de simulação de ataque, segundo o jornal “Bangkok Post”.

Um carro de bombeiros foi ao local do acidente para apagar o fogo, que não deixou feridos, mas diversos voos tiveram que ser desviados temporariamente.

O primeiro-ministro e chefe da junta militar tailandesa, Prayut Chan-ocha, expressou suas condolências aos familiares do piloto, identificado como Dilokrit Pattavee.

O Dia da Criança na Tailândia é celebrado no segundo sábado de janeiro desde 1955, e inclui visitas de menores à sede do governo, parlamento, parques naturais e quartéis militares, assim como concertos e atuações populares.