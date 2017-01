Sendo preenchido por Deus – Salmos 25:16-19

Devocional para você Brasília, 14 Janeiro de 2017 Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Salmos 25:16-19

Pensamento: Às vezes você se sente solitário e sem valor, os amigos parecem não se importar, e o pior, as pessoas mais próximas, aquelas que você ama, são as mais usadas pelo inimigo para te dizer: ninguém liga para você !!! Aquele que tem DEUS no coração não esta solitário. Seja confortado em Cristo.

Oração: Senhor Deus, fortalece-me na força do Teu amor. Cristo se entregou por mim na cruz do calvário. Preenche, Te peço cada espaço do meu ser e que eu possa transbordar do Seu amor para aqueles que me afligem. Peço para que me ajude a perdoá-las e amá-las. Em nome de Jesus. Amém.

Oração pela igreja perseguida. Oferte ao Senhor 2 minutos de uma oração silenciosa pelos cristãos que não têm liberdade de culto como você:

VIETNÃ (20º) – Há algumas traduções de Bíblias sendo realizadas para cristãos tribais. Ore para que o Senhor dê sabedoria e discernimento aos tradutores e que as autoridades locais não interrompam suas atividades.

Pr.Paulo servo do DEUS ALTÍSSIMO.