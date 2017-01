Villa Country abre temporada de shows de 2017 no dia 24 de janeiro com Bruninho & Davi

Show de estreia da turnê do DVD “Ao Vivo no Ibirapuera” abre a agenda de grandes shows do Villa Country com chave de ouro

O Villa Country começa 2017 em grande estilo. Os palcos da casa sertaneja mais importante da América Latina recebem, no dia 24 de janeiro (véspera de feriado), o primeiro show da nova turnê de Bruninho & Davi, que, em seguida, cai na estrada divulgando o mais recente projeto, o CD e DVD “Ao Vivo no Ibirapuera”.

Para começar este novo ano com o pé direito, nada mais justo do que reiniciar a agenda de espetáculos do Villa com este mega-show, que marca o início da nova turnê dos sertanejos, que rodará o Brasil. “A estreia é sempre muito importante para um artista e não poderia ser em outro lugar senão aqui no Villa Country, tocando as novas músicas para este público maravilhoso. Tenho certeza de que será uma grande noite”, comenta Bruninho.

No repertório desta grande noite, Bruninho & Davi prepararam grandes hits. Beija Flor Me Beija, E Essa Boca Aí, Amizade Colorida, Isso É Carência e Só me levar são algumas. “O set-list será baseado no trabalho que estamos divulgando, mas é claro que também tocaremos os maiores sucessos da nossa carreira, como Imagina Com as Amigas, Preto e Branco, Ela Sabe Ser Sexy, Fico Com Você, entre outras”, completa Davi.

Bruninho (voz, violão e teclados) e Davi (voz, guitarras e violões) são acompanhados pelos músicos Henrique Borges (guitarras e violões), que assina a direção musical, Marcelo Silva (gaitas), Lucas Souza (percussão), Gilson (baixo) e Nini de Castro (bateria).

O cenário, composto pelo painel de led que mostra imagens da dupla em clipes, será o mesmo usado na gravação, porém adaptado para o tamanho do palco.

Os ingressos, que vão de R$30 (ingresso feminino para pista) a R$100 (ingresso unissex para camarote), estão disponíveis nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h / domingo das 13h às 20h – na Av. Francisco Matarazzo, 774) e no site da Ticket 360 (goo.gl/0Aes3T).

Para mais informações, acesse www.villacountry.com.br | Facebook: www.facebook.com/villacountryoficial | Instagram: @villacountryoficial

Serviço – Villa Country – Bruninho e Davi – Lançamento da nova turnê

Show: Bruninho e Davi – Lançamento da nova turnê no Villa Country

Data: 24 de Janeiro 2017 (terça-feira)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h) ou Online no goo.gl/0Aes3T

Preços: pista R$30 (ingresso feminino) R$50 (ingresso masculino) e R$100 (camarote)

Formas de Pagamento: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Informações Complementares: Não é permitida a entrada de bermuda, camiseta regata, camisa ou boné de time de futebol, chinelo e menores de 18 anos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Sobre o Villa Country:

A casa mais sertaneja do Brasil comemora 15 anos em julho de 2017. Com projeto visionário, a Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, a Villa Country recebe semanalmente cerca de doze mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

A Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e a rádio Villa Country FM, comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

Confira as redes sociais: Facebook: www.facebook.com/villacountryoficial Instagram: @villacountryoficial | #VillaCountry

Release Bruninho & Davi – Ao Vivo no Ibirapuera

A cena mais emblemática de “Bruninho & Davi – Ao Vivo no Ibirapuera” está provavelmente na última das 23 músicas registradas no DVD, “Qualquer Rolê”. Bruninho vai para o teclado, Davi segue na guitarra, os dois cantam e têm os vocais microfonados quase engolidos pelo público disputando altura na melodia, enquanto papel picado cai sobre a plateia em festa, em sertanejo animado pelo arrocha.

Mais que representação de consagração da dupla na cidade que mais os acolheu profissionalmente, aqueles segundos contam muito da trajetória de Bruninho e de Davi, desde a natal Campo Grande até este novo lançamento.

Quem veio primeiro para São Paulo foi Bruninho, convocado para trabalhar em estúdio com Dudu Borges, que produz o DVD. Então, chamou o parceiro Davi em Campo Grande e logo ajeitaram a dupla, que ganhou corpo na estrada acompanhando Michel Teló. Gravaram, tiveram a chancela deste e de João Bosco e Vinicius em participações em seus trabalhos e explodiram de vez, em luz própria.

Na cena citada (e em todo o registro) está explícito também o quanto a dupla se firmou na carreira. Se no primeiro registro, o que ficou gravado foi o show, neste a produção é um espetáculo à parte. Bruninho assina a direção artística com Fernando Hiro. Para isso, bebeu nos principais modelos – foi assistir Justin Timberlake e Bieber, Ed Sheehan, reviu o que mais tinha lhe marcado e a concepção de projeções e iluminação colocam o espectador emocionalmente junto à dupla.

Em “A Mesma Lua”, por exemplo, além do teclado/piano, violão/guitarra e belos loops de sopro que lembram música andina, um casal de atores participa do contexto e as projeções sincadas à letra transformam o Ibirapuera no maior cinema do mundo.

Musicalmente a diferença do primeiro trabalho é também imensa. Não pelo sertanejo com pitadas de arrocha, onde nadam de braçada, mas pela soma de toques de pop, rock, reggae e MPB nas composições que trazem um colorido único e uma assinatura própria à obra da dupla.

Isso aparece explicitamente na primeira música do show. Após uma emocionante abertura com projeções de infância nos telões, a energia explode em “Beija Flor Me Beija”, com os dois acordeões característicos.

O clima fica pop roqueiro em “Onde Nasce o Sol”, quando Davi assume a guitarra e engrossa o caldo de acordeões. Na seguinte, os dois conduzem “Ela Sabe ser Sexy” no estalar de dedos da banda e público, até que o arrocha toma a frente.

Não se perca na dinâmica, pois “Se Namorar Fosse Bom” tem pegada de reggae na soma de guitarra e acordeões. Toda essa mistura ganha nova cor com o primeiro convidado da noite, o também sertanejo Gusttavo Lima, que divide vocais na balada “Faixa 3”.

“Depois das 3” e “Amizade Colorida” igualmente tem toque de balada e ganham corpo e empolgação no decorrer das canções, até explodir novamente em energia em “Mal Intencionado”. Uma percussão somada a teclado e batida à Queen dominam “Vai Perder o Sono”, que desagua novamente no ritmo empolgante.

Há mais baladas de violão/guitarra, como “Fim de Tarde”, “Fico Com Você”, “Como é que Tá Aí em Casa?” e “Oi, Tudo Bem?”. Bruninho senta ao teclado, em vibe que lembra Chris Martin, da banda britânica Coldplay, para conduzir “Isso é Carência” e “Preto e Branco”. Esta última quando Davi assume o vocal e o público toma-o em uníssono.

Os dois tiram da manga baladas que se tornam standarts sertanejos, como “Amor Disfarçado” e “Quem Diria?”.

“Só me Levar” é sertanejo romântico e chega a flertar com hip hop na métrica vocal, e prepara entrada do segundo convidado da noite, Luan Santana, que compõe a trinca vocal do primeiro single do trabalho, “E Essa Boca Aí?”.

Em “Imagina com as Amigas” Bruninho a conduz quase como uma brincadeira com o público, até o gran finale com a já mencionada “Qualquer Rolê”. E você até já esqueceu que ela foi colocada como momento emblemático do registro, né? Não faz mal, pois é um motivo a mais para se apertar o botão de “play” novamente.

Informações para a imprensa :

Assessoria Villa Country | Talento Comunicação | Fabiana Villela | (11) 98686-3344 | | Talento Comunicação | Fabiana Villela | (11) 98686-3344 | assessoria@talentocomunicacao.com.br

Assessoria Impressa e Digital Bruninho e Davi | Perfexx Assessoria| Tânia Barbato | (11) 97533-1499 | tania@perfexx.com.br (solicitação de entrevistas)

Assessoria TV Bruninho e Davi | Caldi Comunicação| Leonardo Caldi | (11) 99484-7558 | leonardo@caldi.com.br (solicitação de entrevistas)