Celso Lisboa abre inscrições para a nova Escola de Negócios, no Centro

Instituição inaugura segunda unidade no Rio com cursos de graduação e MBA

Para quem busca uma graduação ou MBA na área de negócios, com aprendizado voltado para o mercado e preços acessíveis, o Centro Universitário Celso Lisboa abre inscrições do vestibular 2017 para cursos de sua nova unidade no Centro do Rio. A nova Escola de Negócios fica na Rua Sete de Setembro e está com vagas abertas para cursos nas áreas de administração, finanças, recursos humanos, projetos, marketing, saúde e vendas. Os descontos para os novos alunos chegam a 20% e o estudante pode optar pelos turnos da manhã ou noite, além de sábados.

Salas de aula que valorizam a aprendizagem

Os novos alunos da Celso Lisboa vão vivenciar uma nova experiência de aprendizagem. Com a LIGA, metodologia de aprendizagem interativa, foram criados novos modelos de sala de aula para estimular a liberdade e autonomia dos estudantes, levando para dentro da sala os desafios do mercado de trabalho.

Isso significa que os alunos assumem um papel ativo no processo do conhecimento, baseando-se em problematizações, desenvolvimento de projetos, com construção multidisciplinar e orientadas para o aperfeiçoamento de competências. Ou seja, uma experiência colaborativa em que professores e estudantes constroem juntos o conhecimento.

Além disso, todas as salas são equipadas com computadores, tablets e telões para o acompanhamento das aulas. O objetivo é fugir do padrão tradicional de ensino, meramente expositivo. A meta da Celso Lisboa é promover uma disrupção no modelo tradicional da educação, já que as novas gerações têm novas demandas, além de enfrentarem um mercado de trabalho em profunda transformação.

Novos cursos no campus Engenho Novo

Na unidade Engenho Novo também há novidades para os futuros alunos: as inscrições para o vestibular 2017 já estão abertas e com descontos que chegam a 100%. Além dos cursos já oferecidos, neste ano a Celso Lisboa abre vagas para três novos cursos: Engenharia Civil, História e Letras. Os dois últimos completam a Escola de Formação de Professores da Celso, que já conta com o curso de Pedagogia.

A prova para o vestibular 2017 não possui custo aos candidatos e pode ser agendada diretamente nas unidades ou pelo site da instituição (http://www.celsolisboa.edu.br). Os candidatos também podem utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso.

Confira a lista de cursos nas duas unidades:

Escola de Negócios – Centro

Graduação

Administração

Ciências Contábeis

Gestão de RH

Processos Gerenciais

MBA

Gestão Estratégica de Pessoas

Gestão Empresarial

Gestão de Marketing

Gestão Financeira

Gestão de Projetos

Gestão de Vendas e Inteligência Comercial

Gestão Estratégica da Saúde

Unidade Engenho Novo

Graduação

Administração, Biologia (Bacharelado e Licenciatura), Biomedicina, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura), Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gestão de RH, Nutrição, Pedagogia, História, Letras, Processos Gerenciais, Psicologia (Bacharelado e Licenciatura).

Pós-Graduação Lato Sensu

Educação Física

Pós-graduação em Atividade Física para Grupos Especiais; Pós-graduação em Educação Física Escolar; Pós-graduação em Fitness Aquático e Natação; Pós-graduação em Treinamento de Força, Fisiologia do Exercício e Personal Training; Pós-graduação em Treinamento Funcional e Recuperação Musculoesquelética

Ciências da Visão

Pós-graduação em Deficiência Visual e Inclusão; Pós-graduação em Ortóptica e Ciências da Visão

Enfermagem

Pós-graduação em Auditoria Hospitalar; Pós-graduação em Enfermagem Dermatológica; Pós-graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva e Emergência; Pós-graduação em Enfermagem Neonatal e Pediátrica; Pós-graduação em Enfermagem Oncológica; Pós-graduação em Estratégia de Saúde em Família com Ênfase em Saúde Coletiva

Psicologia

Pós-graduação em Gestalt-terapia; Pós-graduação em Hipnose Clínica, Hospitalar e Organizacional; Pós-graduação em Neuropsicologia e Reabilitação; Pós-graduação em Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana; Pós-graduação em Psicologia e Políticas Públicas; Pós-graduação em Terapia Cognitivo Comportamental

Engenharia

Pós-graduação em Gestão de Recursos Hídricos

Estética

Pós-graduação em Cosmetologia em Estética

Farmácia

Pós-graduação em Farmacologia Clínica e Prescrição Farmacêutica

Fisioterapia

Pós-graduação em Fisioterapia aplicada à UTI Infantil

Formação de Professores

Módulo complementar em Docência Inovadora do Ensino Superior; Módulo Complementar em Inovação Disruptiva na Sala de Aula

Libras

Pós-Graduação em Tradução e Interpretação em LIBRAS: Ensino e Prática

MBA

MBA em Gestão de Marketing; MBA em Gestão de Projetos; MBA em Gestão de Vendas e Inteligência Comercial; MBA em Gestão Empreendedora para Micro e Pequenas Empresas; MBA em Gestão Empresarial; MBA em Gestão Estratégica da Saúde; MBA em Gestão Estratégica de Pessoas; MBA em Gestão Financeira; MBA em Gestão Integrada do Varejo