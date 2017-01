Aproveite as férias e confira como concorrer a uma viagem ao Japão

Gabriele Castro de Sousa ao lado de seu desenho em Tóquio, no Japão Créditos: Ken Ishii para TMC

O desenho de Gabriele que conquistou o primeiro lugar no Brasil e no Japão

Férias escolares: concurso cultural de desenho está com inscrições abertas até 31 de janeiro;

Concurso cultural de desenho levou jovem brasileira ao Japão na última edição;

Especialista oferece dicas para crianças competirem;

As férias escolares podem ficar ainda mais divertidas nesse verão. O concurso cultural Carro dos Sonhos Toyota ficará com as inscrições abertas até 31 de janeiro de 2017 e, além de concorrer a vários prêmios como notebooks, tablets, iPhones e GoPros, os vencedores brasileiros podem ir para o Japão.

Para deixar os participantes ainda mais perto da premiação, o jurado do concurso na fase nacional e presidente da Abrademi (Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações), Francisco Noriyuki Sato, dá algumas dicas aos participantes brasileiros. Para o desenhista, o segredo de um bom desenho é ter uma ideia original, um lápis macio e ser feito sem pressa. “Se o tema é um carro do futuro, qual a diferença do carro do futuro com o atual? Onde ele estará andando? Dentro da cidade, no campo, sobre o mar? Depois de pensar nisso tudo, é hora de colocar no papel as suas ideias. Faça o desenho com lápis macio, escolha e coloque as cores com muito cuidado e sem pressa”, orienta.

No entanto, um desenho apenas com boas técnicas não é suficiente. Sato revela também que os jurados dão bastante importância para o significado e a originalidade da obra. “É fundamental que o título da obra seja coerente com o desenho”, enfatiza.

Dividido em duas etapas – nacional e internacional -, serão selecionados os três melhores desenhos de cada categoria. Na etapa nacional, os vencedores ganharão notebooks, tablets, iPhone 6, iPad Mini, GoPro Hero 4 e vídeo games. O concurso de arte irá premiar vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro a sete anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos.

Os vencedores da etapa global vão ao Japão conhecer a matriz da Toyota. Foi o que aconteceu na edição anterior com a paulistana Gabriele Castro de Sousa, que conquistou o primeiro lugar na categoria 12 a 15 anos. A estudante explica que seu desenho levou dois meses para ficar pronto. “Eu ficava rabiscando o papel e perguntando a opinião dos meus amigos. Só depois de quatro meses, quando eu defini a ideia, que eu realmente comecei a desenvolver o desenho final”, conta.

Os interessados poderão efetuar o cadastro pela internet, acessando o endereço: toyota.com.br/carrodossonhos até 31 de janeiro de 2017. Os desenhos deverão ser entregues em qualquer concessionária Toyota no Brasil ou enviados por correspondência no endereço descrito no regulamento também até o limite da data de inscrições. A lista de concessionárias pode ser acessada pelo site do concurso no momento da inscrição.

O concurso é promovido há 12 anos pela Toyota Motor Corporation e há cinco no Brasil. Mais informações e o regulamento completo do concurso estão disponíveis no site: toyota.com.br/carrodossonhos .

