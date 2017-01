TNT reúne astros dos filmes de ação no Especial Batalha dos Durões

Vin Diesel (à esq.) e Jason Statham abrem o especial de duelos de filmes de ação

Destaques da Programação de 16 a 22 de janeiro

Especial Batalha dos Durões

Diesel, Cruise, Stallone, Statham, Schwarzenegger e Van Damme sobem no ringue da TNT para mostrar porque conquistaram o título de os mais durões do cinema. E nesses confrontos, quem ganha é o público, que vai acompanhar de perto cada duelo. Só cuidado, pois vai sobrar tiro, porrada e bomba para todo lado!

Vin Diesel X Jason Satham

Quarta-feira, 18 de janeiro

Ridicck 3

Às 21h45* –(Riddick, 2013) Ação, Inglaterra, 16 anos. Direção: David Twohy. Com Vin Diesel, Katee Sackhoff e Karl Urban. Riddick é o homem mais procurado da galáxia e foi abandonado à própria morte em um planeta habitado por animais selvagens. Ele deseja retornar ao seu planeta natal, mas como não tem uma nave precisa encontrar um jeito de sobreviver neste ambiente inóspito. A situação muda quando dois grupos de mercenários chegam ao planeta com o objetivo de capturar Riddick.

Adrenalina 2: Alta Voltagem

Às 23h50* – (Crank: Hign Voltage, 2009) Ação, EUA, 16 anos. Direção: Mark Neveldine. Com Jason Statham, Amy Smart e Dwight Yoakam. A máfia chinesa extirpa o coração de um matador de aluguel e o substitui por um coração artificial cuja bateria precisa ser carregada a cada uma hora. Se ele recuperar seu órgão, receberá um transplante.

Van Damme x Tom Cruise

Quinta-feira, 19 de janeiro

Operação Fronteira

Às 22h30* – (The Shepherd, 2008) Ação, EUA, 16 anos. Direção: Isaac Florentine. Com Jean-Claude Van Damme, Natalie Robb e Stephen Lord. Um grupo de renegados da Marinha está planejando traficar uma carga milionária de heroína do México para os Estados Unidos. Eles terão que passar por cima do patrulheiro de fronteira Jack Robideaux. Ele é um policial experiente que já trabalhou na divisão de homicídios e não costuma brincar em serviço.

Missão Impossível 2

À 0h10* – (Mission Impossible 2, 2000) Ação, EUA, 14 anos. Direção: John Woo. Com Tom Cruise, Dougray Scott e Thandie Newton. O agente Ethan Hunt foi enviado a uma missão para destruir um vírus letal. Mas ele não é o único atrás das amostras do vírus. Uma gangue internacional de terroristas, liderada por um ex-agente, já conseguiu se apoderar da cura e agora precisa das amostras para finalizar seu grande plano de infectar todo o mundo.

Stallone x Schwarzenegger

Sexta-feria, 20 de janeiro

Alvo Duplo

Às 22h30* – (Bullet to the Head, 2012), Ação, EUA, 16 anos. Direção: Walter Hill. Com Sylvester Stallone, Sung Kang e Sarah Shahi. Vingança é um desejo. Após uma traição, um matador de aluguel de Nova Orleans tem o seu parceiro morto. Para encontrar o assassino, ele decide colaborar com um policial. Mas sua filha é sequestrada, e a busca se torna tão desesperada que inclui balas e até lutas com machados.

O Exterminador do Futuro 3 – A Rebelião das Máquinas

À 0h* – (Terminator 3: Rise of the Machines, 2003), Ação-Ficção Científica, EUA, 14 anos. Direção: Jonathan Mostow. Com Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl e Claire Danes. Após a morte de sua mãe, John Connor vive como um andarilho. Todos os esforços que os dois haviam feito no filme anterior não produziram resultados. Para piorar, a SkyNet envia sua máquina mais poderosa, a T-X, para eliminar John e sua futura esposa. Mas a resistência humana não permitirá que seu líder seja liquidado e, novamente, entra em ação o ciborgue T-800, em uma versão ainda mais potente.

Festival de Verão TNT

Aproveite os dias mais quentes do ano com as melhores aventuras e animações do cinema. De segunda a sexta, dois filmes na faixa da tarde, vão garantir a diversão das férias!



Segunda-feira, 16 de janeiro

Wall-E

Às 12h20* – (Wall-E, 2008) Animação, EUA, Livre. Direção: Andrew Stanton. Com vozes de: Sigourney Weaver, Ben Burtt e Elissa Knight. Após centenas de solitários anos fazendo o que ele foi construído para fazer, Wall-E descobre um novo propósito na vida quando conhece uma robô de busca chamada Eva. Ela descobre que Wall-E encontrou a chave para o futuro do planeta e corre de volta ao espaço para relatar seus achados aos humanos.

Karate Kid 3 – O Desafio

Às 14h05* – (The Karate Kid Part 3, 1989) Drama, EUA, 12 anos. Direção: John G. Avilden. Com Thomas Ian Griffith, Robyn Lively e Ralph Macchio. Em Los Angeles, Danny é desafiado por um lutador de karatê que quer destruir também seu mestre, Miyagi. Danny está sozinho, pois Miyagi se recusa a ajudá-lo, argumentando que o karatê é para defender a honra e a vida e não para se obter títulos e troféus.

Terça-feira, 17 de janeiro

Castelo Rá-Tim-Bum – O Filme

Às 13h05* – (2000) Aventura, BRA, Livre. Direção: Cao Hamburger. Com Diego Kozievitch, Rosi Campos e Sergio Mamberti. Nino é um aprendiz de feiticeiro que vive com seus tios, Morgana e Victor, há 300 anos. Ansiando em ter uma vida normal como todos os demais garotos, ele acaba participando, involuntariamente, de uma trama orquestrada por sua tia Losângela, que pretende roubar o livro de magias de Morgana.

Oz: Mágico e Poderoso

Às 15h05* – (Oz: The Great and Powerful, 2013). Aventura-Fantasia, EUA, Livre. Direção: Sam Raimi. Com James Franco e Michelle Williams. Oscar é o mágico decadente de um circo itinerante. Após se envolver com a garota do homem mais forte do circo, Oscar foge de balão para não apanhar e acaba sendo pego por um tornado. Aos poucos os ventos se acalmam e ele descobre o Mundo Mágico de Oz. Lá, Diggs é recebido pela feiticeira Theodora, que conta que ele está lá pra cumprir uma profecia e livrar o reino do todo o mal. Oscar precisa descobrir quem é bom e quem é mau antes que seja tarde demais.

Quarta-feira, 18 de janeiro

Jack, o Caçador de Gigantes

Às 14h* – (Jack The Giant Slayer, 2013) Aventura-Fantasia, EUA, 10 anos. Direção: Bryan Singer. Com Ewan McGregor, Nicholas Hoult e Stanley Tucci. O camponês Jack cresceu ouvindo histórias sobre gigantes, seres sedentos por sangue que vivem entre o céu e a terra. Há milhares de anos, as criaturas foram vencidas por um rei em posse de um artefato criado a partir do coração de um dos monstros. Após a vitória, o monarca mandou cortar o enorme pé de feijão que ligava os dois mundos. Entretanto, a lenda vira pesadelo quando Jack troca o cavalo de seu tio por feijões mágicos e recria a ligação entre os mundos.

Homem-Aranha

Às 16h05* – (Spider Man, 2002) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Sam Riami. Com Tobey Maguire, Willem Dafoe e Kirsten Dunst. Peter é um jovem estudioso que vive com seus tios desde que seus pais faleceram. Peter tem dificuldade em se relacionar com seus colegas, até que, em uma demonstração científica, um acidente inesperado faz com que uma aranha modificada geneticamente pique Peter. Seu corpo é quimicamente alterado, fazendo com que Peter possa escalar paredes e tetos, além de emitir pelos punhos um fluido semelhante a uma teia de aranha.

Quinta-feira, 19 de janeiro

Homem-Aranha 2

Às 19h15* – (Spider-Man 2, 2004) Ação, EUA, Livre. Direção: Sam Raimi. Com Tobey Maguire, Kirsten Dunst e James Franco. Peter Parker encara novos desafios enquanto tenta conciliar a dupla identidade. Sua atração por Mary Jane cresce ainda mais, tentando-o a revelar seu segredo à amada. A amizade com Harry se complica devido à amargura do jovem pela morte de seu pai e o crescente espírito de vingança contra o Homem-Aranha. A vida de Peter está prestes a se tornar ainda mais complicada quando ele encontra um novo inimigo.

Kung Fu Panda

Às 16h35* – (Kung Fu Panda, 2008) Animação, EUA, Livre. Direção: Mark Osborne. Com vozes de Ian McShane, Mark Osborne e Jack Black. Um grupo poderoso de inimigos se reuniu na entrada do Vale da Paz e a única esperança de derrotá-lo está em uma antiga profecia que prediz a aparição de um herói. Mas nenhum dos mestres tem a marca do escolhido. Quando Po, o panda mais preguiçoso que habita o Vale, aparece involuntariamente na competição, todos ficam assustados ao ver que um animal tão pouco motivado possa ser o escolhido.

Sexta-feira, 20 de janeiro

Encantada

Às 14h25* – (Enchanted, 2007) Fantasia, EUA, Livre. Direção: Kevin Lima. Com Amy Adams, Patrick Dempsey e James Marsden. A princesa Giselle vive no bem-aventurado mundo animado de Andalasia e está prestes a se casar com o belo príncipe Edward. Mas sua vida toma um rumo inesperado quando a tirânica rainha Narissa a expulsa de Andalasia e a envia a uma cidade cruel que precisa desesperadamente de um encanto: Nova York. No entanto, o que Giselle não esperava é que poderia se apaixonar por um imperfeito advogado especializado em divórcios.

Dwayne Johnson (à esq.) e Madison Pettis estrelam a comédia “Treinando o Papai”

Treinando o Papai

Às 16h20* – (Game Plan, The, 2007) Comedia, EUA, Livre. Direção: Andy Firckman. Com Dwayne Johnson, Kyra Sedgwick e Madison Pettis. Joe é um famoso jogador de futebol americano, cuja equipe está em busca de um campeonato. Solteirão e rico, ele vive uma vida de festas. Mas este sonho acaba, quando ele conhece a filha de 7 anos que ele nunca soube que existia. Agora, no momento mais importante de sua carreira, ele tem de administrar festas e treinos com aulas de balé clássico e bonecas que vieram junto com sua filha.

TNT ADVENTURE

Sábado, 21 de janeiro, às 21h30*

A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos (National Treasure 2: The Books of Secrets Dlaf, 2007). Aventura-Ação, EUA, 10 anos. Direção: Jon Turteltaub. Com Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Helen Mirren, Jon Voight e Ed Harris. Durante uma palestra sobre John Wilkes Booth (o assassino de Abraham Lincoln), Ben conhece o caçador de tesouros Mitch Wilkinson, que lhe apresenta uma página que havia sido rasgada do diário de Booth, na qual Thomas, avô de Ben, é mencionado como um conspirador do assassinato de Lincoln. Indignado, Ben decide provar a honra do seu ancestral.

TNT MEGAFILM

Domingo, 22 de janeiro, às 21h30*

R.I.P.D. – Agentes do Além (R.I.P.D, 2013) Ação, EUA, 12 anos. Direção: Robert Schwentke. Com Ryan Reynolds, Jeff Bridges e Mary-Louise Parker. Nick Walker é um detetive recém-falecido que é resgatado durante sua passagem para o “outro lado” para servir no Departamento do Descanse em Paz, força policial responsável por manter o equilíbrio entre o mundo real e a falange rebelde das almas penadas. Determinado a se vingar do homem que o matou, Nick encontrará ao lado de seu novo parceiro, o xerife Roy Pulsipher, motivos suficientes para lutar pelos seres humanos.