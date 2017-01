Mulheres lideram pagamentos parcelados honrados no Centro-Oeste, aponta MultiCrédito

Mesmo com a tradicional compra de presentes em dezembro, elas honraram 86,56% dos pagamentos, que foram de R$ 288 em média

Dezembro é um mês destinado aos gastos com presentes para a grande maioria dos brasileiros: com a chegada do Natal e do ano novo, muitos adquirem desde as lembrancinhas para o amigo secreto até o tão sonhado pacote de viagem nas férias. Para conseguir presentear a todos sem apertar o orçamento, homens e mulheres optam pelo crediário como meio de pagamento – especialmente nessa época.

De acordo com a Pesquisa da MultiCrédito, no Centro-Oeste, na hora de pagar as compras realizadas, as mulheres tiveram mais disciplina do que os homens: honraram 86,56% dos pagamentos realizados – enquanto eles atingiram a marca de 83,65%. Para isso, elas gastaram menos no período: as compras foram de R$ 288, em média, ao mesmo tempo em que as deles tiveram tíquete médio de R$ 390.

Na classificação por faixa etária, os campeões de pagamentos honrados na região têm entre 41 e 50 anos e honraram 90,88% dos pagamentos, com compras de, em média, R$ 357. Por último, na classificação por faixa de renda, ficaram em primeiro lugar os trabalhadores que ganham entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00, que honraram 86,47% dos pagamentos e realizaram compras de, em média, R$ 317.

