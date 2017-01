Mulheres reduzem inadimplência em 15,17% nos pagamentos em cheque do Centro-Oeste

Com taxa de 4,36%, elas realizaram compras de, em média, R$ 1.375 no mês de dezembro

O público feminino, alvo das mais diversas campanhas publicitárias e maioria absoluta nas compras em grandes centros de varejo – especialmente na época de Natal –, mostra que, até sob os mais diversos estímulos para consumir e mesmo com o reforço financeiro do 13º salário, mantém a rédea curta para equilibrar o orçamento e deixar os pagamentos em dia. De acordo com a pesquisa TeleCheque, serviço da MultiCrédito, elas reduziram a inadimplência em 15,17% na comparação com o resultado do mês anterior, com taxa de 4,36%. Para isso, elas também reduziram o valor das compras realizadas: em novembro, gastaram em média R$ 1.515 por compra, enquanto em dezembro esse valor foi de R$ 1.375.

Na classificação por segmento, o de Vestuário registrou o maior índice de pagamentos honrados, de 97,29% – alta de 1,59% ante o resultado do mês anterior. Em seguida, vem o de Material para Construção, cujo índice foi 0,54% superior ao de novembro, totalizando 95,32%.

