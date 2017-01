InpEV e Arama celebram sucesso do Sistema Campo Limpo no Showtec 2017, em Maracaju (MS)

Participação em evento contribui para bons resultados da devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas no estado

Em 2016, o Sistema Campo Limpo (logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas) retirou dos campos de todo o Brasil mais de 44,5 mil toneladas dessas embalagens. A região Centro-Oeste foi a que mais destinou embalagens em 2016: foram 18.401 toneladas de material, ou 41% do total destinado no país.

O estado de Mato Grosso do Sul foi responsável por 7,7% do total de embalagens destinadas corretamente em todo país. Esses números refletem a importância do trabalho de educação e conscientização promovido pelo inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) junto aos elos da cadeia produtiva agrícola. Como parte das iniciativas voltadas para apresentar o Sistema e estimular o engajamento de todos, o instituto participará do Showtec 2017, um dos maiores eventos do segmento da agricultura e pecuária do Brasil, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de janeiro de 2017, na sede da Fundação MS, em Maracaju (MS), e deve reunir mais de 120 expositores e atrair cerca de 16 mil visitantes.

“Estamos orgulhosos dos resultados do Sistema e vamos aproveitar o Showtec para investir ainda mais em ações de educação e conscientização do público do evento, que receberá material gratuito sobre o Sistema Campo Limpo, inpEV, lavagem de embalagens, educação ambiental”, destaca Michel Diego de Morais, gerente da central de Maracaju.

Perto de completar 15 anos de atividades, o Sistema superou a marca de 410 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos destinadas corretamente desde o início das operações, em 2002. “Este é um resultado da soma dos esforços de todos os elos da cadeia produtiva agrícola (agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com apoio do poder público) e faz com que o Sistema seja referência mundial na destinação desse material. E vamos reforçar todo este sucesso durante o Showtec”, destaca Hamilton Flandoli, coordenador regional de Operações do inpEV no AC e MS.

Showtec 2017

www.portalshowtec.com.br

Data: 18 a 20 de janeiro

Local: Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias – Estrada da Usina Velha – Km 02 – Maracaju MS

Fone: (67) 3454-2631

Sobre o inpEV

Há 15 anos, o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) atua como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo nas atividades de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas e promove ações de conscientização e educação ambiental sobre o tema, conforme previsto em legislação. É uma instituição sem fins lucrativos formada por mais de 100 empresas e nove entidades representativas da indústria do setor, distribuidores e agricultores.

Sobre o Sistema Campo Limpo

O Sistema Campo Limpo tem como base o princípio das responsabilidades compartilhadas entre todos os elos da cadeia produtiva (agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com apoio do poder público) para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. O Brasil é referência mundial na destinação ambientalmente correta do material, encaminhando 94% de embalagens plásticas primárias para reciclagem ou incineração.

Mais informações sobre o inpEV e o Sistema Campo Limpo estão disponíveis no site www.inpev.org.br, no Facebook, Youtube e Instagram.

