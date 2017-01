O sangue de éguas prenhas

Estamos com tudo — em poucos dias já somamos mais de 1 milhão de assinaturas! Adicione seu nome e compartilhe com todo mundo para fazer a petição crescer ainda mais antes de ser entregue aos ministros europeus.

Parece um filme de terror: centenas de éguas prenhas presas em máquinas de extração de sangue! Algumas ficam tão fracas que entram em colapso e morrem. Mas podemos acabar com isso agora.

A tortura industrial de cavalos é impulsionada por empresas farmacêuticas européias – elas usam o hormônio do sangue para acelerar a reprodução de animais na pecuária industrializada. Embora a União Europeia diga estar considerando medidas, até agora nenhuma foi tomada.

Nem mais uma égua precisa morrer! Os ministros se reúnem na semana que vem: vamos sacudir a União Europeia com 2 milhões de assinaturas pela proibição do comércio abusivo de sangue de éguas prenhas. Adicione seu nome *com apenas um clique* na petição abaixo e divulgue para todos:

Ao Parlamento, Comissão e Conselho Europeus:

Pedimos que seja banida a importação para a Europa de quaisquer produtos obtidos por meio de técnicas consideradas cruéis e que causem sofrimento aos animais. Como líder mundial em bem-estar animal, a Europa deve aplicar os seus próprios padrões aos produtos que importa.

A morte está longe de ser o único horror dessa história: às vezes a quantidade de sangue drenada é tão grande que leva os animais ao choque e à anemia. Como apenas o sangue de éguas gestantes é valioso, elas são muitas vezes forçadas a repetir o ciclo de gravidez e aborto.



A demanda é impulsionada por empresas farmacêuticas que vendem a fazendeiros o hormônio encontrado no sangue das éguas durante a gestação, usado para provocar o cio em porcos e outros animais – outro nível de abuso nesta triste história.



Se colocarmos este absurdo no centro das atenções, por meio de uma grande mobilização global, poderemos ajudar a proibir a importação de todos os produtos derivados do sofrimento dos animais – dificultando que empresas de todo o mundo lucrem com práticas do tipo. Basta clicar no link para adicionar seu nome à petição. Em seguida, envie a campanha para amigos e parentes. Vamos fazer pressão sobre a União Europeia para agir!