Cia. Circo de Trapo faz Mediação de Leitura para os pequenos no Sesc Vila Mariana

De 21 de janeiro a 18 de fevereiro, sempre aos sábados ( exceto no dia 4/2 ), às 15h, a Cia. Circo de Trapo conduz Mediações de Leitura para as crianças, na Sala de Leitura do Sesc Vila Mariana. As atividades têm duração de uma hora e são gratuitas.

Dois mediadores de leitura organizam um espaço aconchegante, disponibilizando os livros de maneira que os frequentadores se sintam à vontade para explorar o acervo. Os mediadores animam o espaço e leem com as crianças, indicando livros para pais e filhos.

A Cia. Circo de Trapo existe desde 2002 e é composta por atores, palhaços, mediadores de leitura e contadores de histórias que desenvolvem prioritariamente trabalhos voltados para a infância e a juventude. Em 2011, a companhia foi convidada pelo Sistema Municipal de Bibliotecas para sensibilizar todos os funcionários dos Ônibus Biblioteca com mediações de leitura.

A Sala de Leitura do Sesc Vila Mariana fica no 5º andar da Torre A e fica aberta ao público de terça a sexta, das 9h às 21h30 e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h30. A entrada é gratuita.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 97hk9uiuq0v664o/AACA7GzbDwld_ mJmolao-5TUa?dl=0

Serviço:

Mediação de Leitura

Com a Cia. Circo de Trapo

De 21 de janeiro a 18 de fevereiro (exceto 4/2), sábados, às 15h

Local: Sala de Leitura (capacidade: 25 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

