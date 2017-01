Cia. Artesãos do Corpo apresenta “Sr. Calvino” no Sesc Vila Mariana

Performance tem inspiração no universo poético de Ítalo Calvino



Nos dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro, a Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana recebe a Cia. Artesãos do Corpo para duas apresentações da performance Sr. Calvino, inspirada em personagens criados pelo escritor Ítalo Calvino, nascido em Cuba de pais italianos. As apresentações acontecem às 15h, nos dois sábados, de forma gratuita.

A performance, que tem duração de trinta minutos, tem como inspiração o universo poético-urbano do escritor Ítalo Calvino, especificamente em seus personagens que se detêm, cada um a seu modo, nos pequenos detalhes presentes no cotidiano das cidades, que normalmente são ignorados pela maioria de seus habitantes, mas que traduzem e refletem o mundo contemporâneo e a existência humana. Sr. Calvino recebeu o prêmio “Funarte Artes Cênicas na Rua – 2013”.

Criada em 1999, pela socióloga e bailarina Mirtes Calheiros a Cia. Artesãos do Corpo é formada por bailarinos, performers, atores e pesquisadores de artes cênicas. Utilizando o palco e locais não convencionais como espaços de atuação, a companhia desenvolve uma pesquisa focada na diluição das fronteiras entre dança-teatro-performance e na investigação urbano coreográfica dos processos de influência, alteração e diálogo entre o corpo e a cidade. A diversidade e a pluralidade na formação de seu elenco fazem do trabalho da companhia um mosaico de referências estéticas e de percepções corporais distintas, criando inúmeras possibilidades coreográficas a cada tema proposto. Atualmente, dedicam-se à pesquisa de estados físicos e meditativos que estimulem o intérprete à criação cênico-coreográfica a partir de situações de presença e sua posterior ressignificação para a cena, com diferentes abordagens de treinamento e percepção corporais.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ kut29j7h9j051tr/ AABlTDjtOa4KgVrQ3XV-1G44a?dl=0

Serviço:

Sr. Calvino

Com a Cia. Artesãos do Corpo mariana.rosario@abril.com.br;

Dias 21 de janeiro e 11 de fevereiro, sábados, às 15h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 lugares)

Duração: 30 minutos

Livre

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br