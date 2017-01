Quarteto Wolfgang interpreta Haydn e Mozart no Sesc Vila Mariana

Recital insere-se no recorte bimestral da Série Concertos, dedicado aos mestres vienenses.



No sábado, dia 21 de janeiro, o Sesc Vila Mariana dá continuidade à programação da Série Concertos. A Série traz apresentações de música camerística em todos os sábados à Unidade, e nos primeiros dois meses do ano abordará a Primeira e Segunda Escolas de Viena. Para a segunda apresentação dentro deste recorte, um recital do Quarteto Wolfgang, com obras de Joseph Haydn e W. A. Mozart. A apresentação acontece a partir das 18h30, no Auditório da Unidade, gratuitamente. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Bilheteria.

A proposta da Série Concertos é a difusão da música erudita, buscando aproximar o público em um processo de ampliação de repertório e formação musical. Além de ampliar o diálogo entre formas, estilos, gêneros e estéticas diversas sem criar relações hierárquicas entre as produções de cada período, valorizando assim a diversidade presente no universo cultural da música de concerto. A cada semana, sempre aos sábados, a Série Concertos proporciona um mergulho em um aspecto desse universo, seja ele um repertório específico, uma formação instrumental ou um período histórico.

Durante os meses de janeiro e fevereiro a série apresenta concertos dedicados às chamadas Primeira e Segunda Escola de Viena. Sendo ambas consideradas marcos da linguagem musical no que se refere ao estabelecimento de sistemas de relações entre notas, a primeira escola teve vez no século XVIII, e é formada pelos três compositores clássicos Haydn, Mozart e Beethoven, enquanto a segunda teve vez no século XX, e é formada pelos três compositores expressionistas Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern. Os compositores da Primeira Escola de Viena levaram ao ápice o chamado Sistema Tonal, que é baseado em relações entre tonalidades e no estabelecimento de diferentes importâncias entre os tons de uma escala. A Segunda Escola de Viena é responsável pelo estabelecimento do serialismo dodecafônico, que tem como premissa a ausência de hierarquia entre as notas.

O segundo concerto da Série Concertos em 2017 será apresentado pelo Quarteto Wolfgang. Formado em 2002, o conjunto dedica-se à música do período clássico e fim do barroco. Segue os princípios da interpretação historicamente orientada, utilizando réplicas de instrumentos e arcos do século XVIII, além de um diapasão mais grave que o atual. Nesse concerto, o quarteto apresenta programa integrado por obras de dois dos três compositores chamados clássicos vienenses: Haydn e Mozart (o terceiro seria Beethoven). A formação quarteto para flauta e cordas foi cristalizada no universo da música de concerto justamente por Mozart, que dedicou quatro peças a essa formação.

Paulo da Mata é especializado em flautas antigas. Integrou vários conjuntos de música antiga, participou de diversas master classes e teve aulas com professores no Brasil e no exterior. Juliano Buosi é graduado em regência pela Unicamp e também em violino barroco pela Escola Superior de Musica de Catalunya (Espanha). Roberta Marcinkowski é formada em piano no Conservatório Musical Villa-Lobos e em viola na USP. Foi membro da Amazonas Filarmônica e da Jazz Sinfônica. João Guilherme Figueiredo é pesquisador de instrumentos antigos, já atuou em orquestras no Brasil e no exterior e participou de diversas montagens de óperas.

Ainda em janeiro, a Série Concertos recebe, dentro do recorte Primeira e Segunda Escolas de Viena, uma apresentação do Trio de Palhetas Accademia São Paulo (dia 28). Em fevereiro, o Quarteto Romanov (dia 4), o Quinteto Pierrot (dia 11) e o Trio Arqué (dia 18) completam a programação.

Serviço:

Série Concertos | Primeira e Segunda Escolas de Viena

Janeiro e fevereiro de 2017 | sábados, 18h30

Quarteto Wolfgang

Dia 21 de janeiro, sábado, às 18h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis

Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência, na Bilheteria da Unidade

Limitado a dois por pessoa

Com:

Paulo da Mata | flauta transversal

Juliano Buosi | violino

Roberta Marcinkowski | viola

João Guilherme Figueiredo | violoncelo



Repertório:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quarteto em lá maior K 298

Andante (tema com variações)

Menuetto/Trio

Rondeau (Allegretto grazioso)

Joseph Haydn (1732-1809)

Trio em sol maior Hob.IV/2

Andante/Allegro

Allegro

Joseph Haydn

Quarteto em dó maior Op. V/6

Presto

Andante moderato

Menuetto

Fanthasie moderato (com variações)

Wolfgang Amadeus Mozart

Quarteto em ré maior K 285

Allegro

Adagio

Rondeau

