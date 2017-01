“Meu Amigo Totoro”, em exibição gratuita no Sesc Vila Mariana

Animação de Hayao Miyazaki integra o projeto Cinesábado, que é dedicado aos Animes, em janeiro e fevereiro



Em janeiro e fevereiro, o Sesc Vila Mariana apresenta o projeto Anime nas Férias, compondo a programação do Cinesábado nos dois primeiros meses de 2017. Serão sete longas de animação produzidos no Japão e dirigidos por Hayao Miyazaki, Hiromasa Yonebayashi e Isao Takahata, sempre aos sábados, 14h, gratuitamente. A terceira obra a ser exibida é Meu Amigo Totoro (Hayao Miyazaki), no dia 21/01. A retirada de ingressos poderá ser feita com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento da Unidade.

O projeto Cinesábado, já faz parte da programação regular do Sesc Vila Mariana, e promove a exibição de filmes clássicos e contemporâneos agrupados por relações temáticas e de linguagem, fomentando o diálogo entre diferentes linguagens e públicos através de cinematografias diversas. Em janeiro e fevereiro, o projeto é dedicado aos Animes, como são conhecidos os desenhos animados produzidos no Japão, embora para os japoneses todos os desenhos animados, independente da sua origem, nacional ou estrangeira, tenham essa denominação.

O ciclo tem sua terceira sessão no dia 21 de janeiro, com a exibição de Meu Amigo Totoro (Japão, 1988). O filme conta a história de duas meninas que se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante. Hayao Miyazaki é um dos mais famosos e respeitados criadores do cinema de animação japonesa. Seus filmes usam temas recorrentes, como a relação da humanidade com a natureza e a tecnologia, e a dificuldade de manter uma ética pacifista.

Nos sábado seguinte, o projeto prossegue com as exibições de Nausicaä do Vale do Vento (Hayao Miyazaki) no dia 28/01. Em fevereiro, serão exibidos O Conto da Princesa Kaguya (Isao Takahata) no dia 04/02, As Memórias de Marnie (Hiromasa Yonebayashi) em 11/02 e encerra-se com Túmulo dos Vagalumes (Isao Takahata) em 18/02.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ au97l4w4e3ps0nw/ AACwpZt9krHKYjRKpfGSWAPea?dl=0

Serviço:

Cinesábado | Anime nas Férias | Janeiro e fevereiro de 2017

Meu Amigo Totoro

(Dir.: Hayao Miyazaki. Japão, 1988, 88 min., Cor, Legendado)

Dia 21 de janeiro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 88 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Nausicaä do Vale do Vento

(Dir.: Hayao Miyazaki. Japão, 1984, 116 min., Cor, Dublado)

Dia 28 de janeiro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 116 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

O Conto da Princesa Kaguya

(Dir. Isao Takahata, Japão, 2015, 137 min., cor)

Dia 04 de fevereiro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 137 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

As Memórias de Marnie

(Dir. Hiromasa Yonebayashi, Japão, 2015, 104 min., Cor)

Dia 11 de fevereiro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 104 minutos

Não recomendado para menores de 10 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Túmulo dos Vagalumes

(Dir. Isao Takahata, Japão, 1989, 90 min., Cor)

Dia 18 de fevereiro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br