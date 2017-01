Gregor Schwellenbach faz apresentação única no Sesc Vila Mariana

Multi-instrumentista alemão apresenta peças para piano e música eletrônica no Auditório da Unidade

No dia 26 de janeiro, quinta-feira, o Auditório do Sesc Vila Mariana recebe Gregor Schwelenbach, um dos nomes mais interessantes da cena da música contemporânea, para concerto único, em que o multi-instrumentista, compositor e intérprete alemão apresenta suas peças para piano e música eletrônica. A apresentação terá início às 20h30 e os ingressos podem ser adquiridos a partir das 16h do dia 17/01 no Portal Sesc SP e , nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h30 do dia 18/01.

Gregor Schwellenbach transita entre o pop e a música contemporânea. Além de tocar doze instrumentos, aciona softwares como Ableton Live, Electrified Music Box, Talk Box, entre outros, Gregor realiza programações musicais para grandes espetáculos e compõe para o cinema, a televisão e teatro. A criatividade do compositor vai da criação de oratórios, óperas sobre drones, loopstations e samplers aos arranjos para formações clássicas de obras techno do Kompakt Techno Classics.

Conhecido por seu gosto por conceitos subversivos, seu impulso lúdico e sua coragem, Gregor Schwellenbach utiliza-se dessas características na criação de melodias que cativam instantaneamente, fazendo com que seja citado entre os nomes mais relevantes da vanguarda musical deste início de século. Artista da tradicional gravadora Kompakt.FM, que atua há mais de vinte anos no mercado da música eletrônica alemã, Schwellenbach considera-se parte de uma de uma geração que absorveu e transformou as influências de Kraftwerk e de outras potências da música eletrônica alemã. Pode parecer um desencontro, mas os resultados são inspiradores.

Embora seja fluente em doze instrumentos diferentes, Gregor Schwellenbach trará ao Brasil o que pode haver de mais charmoso em uma performance solo, acompanhado no palco apenas por um piano e seu laptop, que contém toda a bagagem musical acumulada durante mais de duas décadas de uma carreira premiada e marcada por produções musicais em teatros, cinema e TV. No programa serão apresentadas as obras do álbum que homenageia os 20 anos do selo de música alemã Kompakt. Neste trabalho Gregor surpreendeu ao fazer com uma orquestra de câmara uma homenagem à altura da Kompakt – maior referência mundial em música eletrônica. O público poderá conferir a habilidade de Gregor ao (re)criar com um piano esse múltiplo ambiente, também conhecido como ‘O Som de Colônia’ – sua cidade natal.

Acesse o Portal Sesc SP, para compra de ingressos e mais informações: bit.ly/Gregor_VM

Ouça Gregor Schwellenbach: play.spotify.com/artist/ 5JV80xmxUuqhnBeqQrUMBB

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ mwy4r1b1i9it3fx/ AABb2Oi3zugjMeb5Cm7ClgZna?dl=0

Serviço:

Gregor Schwellenbach (ALE)

Dia 26 de janeiro, quinta-feira, às 20h30

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 17/01, às 16h e nas bilheterias a partir de 18/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 20,00 (inteira) l R$ 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

