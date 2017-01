Último Tipo apresenta “O Livro de Rebeca” no Sesc Vila Mariana

Espetáculo explora ritmos brasileiros para descrever a jornada da menina em busca de alguém que escreva um final para sua história

O grupo teatral Último Tipo continua com sua Mostra de Repertório no Auditório do Sesc Vila Mariana. No total, seis espetáculos para o público infantil, com a mescla de teatro e música que já rendeu ao grupo dezenas de premiações e reconhecimento nacional. A mostra, que vai até meados de fevereiro, prossegue no dia 22 de janeiro, às 15h, com o espetáculo “O Livro de Rebeca”, com a busca de uma menina por alguém que escreva um final para sua história. Nas próximas semanas, a Mostra prossegue, com apresentações de “Outra Festa no Céu” (dia 29/1), “Rio que Passa Lá” (dia 5/2) e “O Treco da Pata Choca” (dia 12/2), sempre aos domingos, às 15h. Para todos os espetáculos, ingressos de R$ 5 a R$ 17, com gratuidade para menores de 12 anos.

O grupo Último Tipo foi criado em 1988 em Goiânia e fixou-se em Campinas em 1996. Durante esses 28 anos de trajetória, criaram uma linguagem própria e um extenso repertório de peças que misturam música e teatro de forma inusitada e poética. O bom humor, a interatividade e a irreverência são as marcas do grupo, que tem no seu espírito o teatro mambembe e o clown, fazendo, inclusive, apresentações de rua e itinerantes à moda dos trovadores medievais. Formado por Déo Piti, Jara Carvalho, Lóra Brito, Velú Carvalho e Lya Bueno, o Último Tipo tem nos arranjos vocais sua base, mas também utilizam percussão com instrumentos inusitados, como espátula de pedreiro, suporte de toalhas, concha de cozinha, cabaças, chocalhos de bebê, além de alguns que o próprio grupo cria, como o “Pifanite” e a “Cabaça de Touca”. Em seus arranjos, unem timbres eletrônicos às influências da chamada Vanguarda Paulista, entre os quais citam Arrigo Barnabé, Premeditando o Breque e Itamar Assumpção e também de Mutantes, Hermeto Paschoal e o Grupo Rumo, conferindo sonoridades contemporâneas ao seu trabalho.

Os figurinos exóticos e os cenários dos espetáculos são confeccionados com materiais recicláveis e descartes diversos, como cartões telefônicos, garrafas pet, discos de vinil, retalhos e tudo o que a criatividade permitir, o que se tornou uma marca do grupo em seus 28 anos de existência. O Último Tipo já se apresentou em 10 estados, em mais de 150 cidades diferentes, em espaços como teatros municipais, centros culturais, escolas e festivais. O grupo já ganhou mais de 30 prêmios com diversos espetáculos, músicas, clipes e trilhas de filmes.

O terceiro espetáculo a ser apresentado na Mostra de Repertório no Sesc Vila Mariana é O Livro de Rebeca. O espetáculo reúne dez composições inéditas, além de outras já conhecidas. Cada canção explora um ritmo brasileiro diferente, como baião, coco, marcha, frevo e samba.

Três pilares básicos norteiam o espetáculo: um livro, um autor que desiste de escrever porque acha que nem os adultos nem as crianças se interessam por livros e Rebeca, uma personagem em busca de alguém que escreva um final para sua história. No dia em que fizesse 15 anos, sua mãe iria revelar-lhe um segredo mas, quando chega o grande dia, a sua história é interrompida e nada mais acontece. Nesse momento, ela se encontra sozinha em seu quarto, se preparando para a festa, isolada da família e do resto de seu mundo. Esta situação leva Rebeca a se lançar no mundo real, em busca de alguém que termine sua história. A menina conhece duas pessoas que tentam ajudá-la a resolver o problema: Sr. Guimarães e Sr. Rosa.

Fantasia e Realidade se confundem nessa busca, e aparecem coisas de seu mundo fantástico, como uma penteadeira e um cachorro. Durante sua jornada, Rebeca conta parte da história que está escrita em seu livro, fala do sítio onde morava, trata um pouco de ecologia e cidadania quando conta que seu irmão, Kipo, inventa coisas feitas com sucata, ajudando assim a diminuir o acúmulo de lixo pelo mundo. Seu cachorro, Samba-le-lê, que tem como tema a conhecida música folclórica de mesmo nome, também atravessa as barreiras da realidade, porém, fica inanimado, como um boneco. A saudade que tem de seus familiares, especialmente da mãe, é que faz com que Rebeca não se canse na busca de um final para sua história. Durante o espetáculo, o Sr. Guimarães vai deixando escapar informações, formando uma espécie de charada que, por fim, revelará quem é o autor do livro. Rebeca será o próprio detetive que desvendará a trama com a ajuda da plateia.

A Mostra de Repertório do Último Tipo continua até o dia 12 de fevereiro, com um espetáculo diferente a cada domingo, no Auditório do Sesc Vila Mariana. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades do Sesc SP.

Serviço:

MOSTRA DE REPERTÓRIO ÚLTIMO TIPO | FÉRIAS MUSICAIS

O Livro de Rebeca

Dia 22 de janeiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 11/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Outra Festa no Céu

Dia 29 de janeiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 18/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Rio que Passa Lá

Dia 5 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 26/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

O Treco da Pata Choca

Dia 12 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 01/02, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

