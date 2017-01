Salão traz para São Paulo mostra de artistas que estão fora das galerias

Em sua oitava edição, o Salão dos Artistas Sem Galeria apresenta o trabalho de dez artistas sem representação comercial na capital paulista. A mostra ocorre nas galerias Sancovsky e Zipper, na zona oeste da cidade. Os trabalhos serão também mostrados no Rio de Janeiro, em Goiás e Minas Gerais.

“É uma seleção bastante eclética. Tem três pintores clássicos que trabalham com óleo, acrílico sobre tela. Tem artistas multifacetários, que trabalham com múltiplas linguagens, com colagens, vídeos, fotografia”, disse o organizador da exposição Celso Fioravante.

A ideia da mostra surgiu a partir do trabalho do Mapa das Artes, publicação impressa e digital sobre artes plásticas. “Comecei a sentir falta de um produto que desse visibilidade para essa grande massa de artistas que não tem galeria. Tendo ou não galeria, são os artistas os grandes responsáveis pela existência do Mapa das Artes, site ou impresso”, afirma Fioravante sobre a publicação que é editada há 16 anos.

A busca por artistas que estão fora das galerias não significa, segundo o organizador, que o salão seja um evento voltado para iniciantes. “Pode ter artista de 18 a 88 anos, basta que ele não tenha representação em uma galeria paulistana. Então, não é um salão para artistas emergentes”, ressaltou.

Os artistas são selecionados por um juri de três participantes do circuito das artes: galeristas, críticos ou curadores. A partir da seleção, eles passam a receber apoio do salão para a divulgação do seu trabalho. “O salão se preocupa não apenas com a exibição, com a divulgação, catalogação, documentação e comercialização da obra de arte do artista”, disse Fioravante.

Todo o processo é financiado pela taxa de inscrição (R$ 140) paga pelos candidatos a participar do salão. “Não conta com nenhuma lei de incentivo, dinheiro público ou patrocinador. É mantido pelos próprios artistas”, acrescentou.

A primeira das exposições em São Paulo foi aberta na última quinta-feira (12) na Galeria Sancovsky, em Pinheiros, zona oeste, e fica até 4 de março. A outra começa na próxima terça-feira (17) e fica só um dia. Participam desta edição Lula Ricardi, Maura Grimaldi, Jefferson Lourenço, Marcelo Barros, Gunga Guerra, Marcelo Pacheco, Luciana Kater, Cesare Pergola, Juliano Moraes e Cristiani Papini.

