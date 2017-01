Vítima de acidente com trator é irmão de ex-prefeitos de Vicentina e de Glória de Dourados

Claudemi da Silva, de 59 anos, voltava de fazenda, em Bonito

15 JAN 2017 – Por VALQUIRIA ORIQUI – 17h:42 – Correio do Estado

Acidente aconteceu na sexta-feira, em Bonito

Claudemi da Silva, de 59 anos, que morreu hoje na Santa Casa de Campo Grande, vítima de acidente com trator, é irmão do ex-prefeito de Vicentina, Cláudio da Silva, e do ex-prefeito de Glória de Dourados e ex-deputado estadual Claudinei da Silva.

Acidente aconteceu, na última sexta-feira (13), em fazenda de Bonito. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Conforme informações do boletim de ocorrência, Claudemi da Silva dirigia um trator pela Fazenda Canal e quando foi subir um morro acabou capotando o veículo.

Ele foi encaminhado para o hospital municipal, mas devido a gravidade dos ferimentos acabou transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu na madrugada de hoje.