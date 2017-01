Homem morre afogado em córrego com um metro de profundidade

Polícia suspeita que vítima tenha passado mal, por isso se afogou

15 JAN 2017 – Por LAURA HOLSBACK – 13h:48 – Correio do Estado

Pedro Aquino, 42 anos, morreu ontem quando tomava banho em córrego que passa por dentro de propriedade, no município de Douradina. O local onde o afogamento aconteceu tem cerca de um metro de profundidade.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima era indígena e estava acompanhada de outras pessoas, entre elas crianças. Testemunhas que estavam à beira do córrego declararam à polícia que viram momento em que Pedro flutuava na água e entraram para retirá-lo. No entanto, o homem já estava morto.

Peritos não constataram nenhuma marca de violência. Devido ao local onde o afogamento aconteceu ser raso, a suspeita é que Pedro tenha tido um mal súbito e se afogado. Ainda assim, inquérito foi aberto na delegacia de Polícia Civil para investigar o caso como morte a esclarecer.