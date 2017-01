São Paulo passeia com golaços e brilho de Shaylon nos EUA

Tricolor leva virada do Boca Ratón em jogo-treino, mas reage com goleada por 9 a 2, construída por nove jogadores diferentes

O São Paulo levou pequeno susto, mas conseguiu golear mais uma vez em jogo-treino na IMG Academy, em Bradenton, nos Estados Unidos. Depois dos 9 a 1 sobre o FC Sarasota, na última quinta-feira, neste domingo o Tricolor atropelou o Boca Ratón por 9 a 2. Curiosamente, os gols foram marcados por nove jogadores diferentes do time de Rogério Ceni.

Foto: LANCE!

A equipe que iniciou a atividade tinha Sidão, Maicon, Breno e Rodrigo Caio; Bruno, Araruna, Thiago Mendes e Buffarini; Wesley, Chavez e Luiz Araújo. O sistema de jogo variava entre 3-4-3 e 4-1-4-1, com Rodrigo Caio avançando da zaga para ser o primeiro volante. E logo aos dez minutos Wesley abriu o placar, ao receber assistência de Andres Chavez.

Aos 15 e aos 34, o Boca Ratón conseguiu roubar a bola no ataque duas vezes, aproveitando erros na saída de bola do Tricolor, e virou o jogo-treino, como relatou o GloboEsporte.com. Nos dois minutos seguintes, porém, Luiz Araújo empatou e Julio Buffarini acertou pancada para marcar golaço e virar o placar de volta para os paulistas, que ainda chegaram ao quarto tento com Chavez.

No segundo tempo, Ceni lançou Denis, Foguete, Lugano, Lucão e Júnior; Wellington, João Schmidt, Christian Cueva e Shaylon; Neilton e Gilberto. Com três minutos, Shaylon deu assistência e Gilberto ampliou. Aos nove, o centroavante trabalhou como garçom e serviu Neilton, que fez o sexto.

O sétimo foi de João Schmidt, com passe de Cueva, e o oitavo de Shaylon, que deixou marcador no chão e deslocou o goleiro com categoria. Por fim, Cueva mostrou que segue com o pé calibrado em cobranças de pênalti e fez o nono tento para fechar a conta no jogo-treino, aberto para torcida.

Ainda neste domingo, os tricolores ficarão ligados no embate entre River Plate (ARG) e Millonarios (COL) na abertura dos playoffs da Florida Cup. O vencedor encara o São Paulo no dia 19, em St. Petersbourgh, no estádio Al Lang.