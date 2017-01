Nade com as tartarugas marinhas na Austrália: Heron Island Resort oferece pacote especial de mergulho

Resort proporciona uma paradisíaca viagem pelas mais belas paisagens marinhas com o melhor do all-inclusive

De Novembro a Março a desova de tartarugas marinhas pode ser vista de perto no Resort Heron Island, localizado na Grande Barreira de Corais da Austrália. As duas espécies de tartarugas marinhas que habitam a ilha retornam para depositar seus ovos nas mesmas areias em que deixarem seus ovos há alguns anos em direção ao mar. A Tartaruga-Verde (Chelonia mydas) e a Tartaruga-Cabeçuda (Caretta caretta) estão ambas sob risco de extinção. Para experimentar as maravilhas desse paraíso natural, o Resort está oferecendo um pacote especial para mergulho. Em um mínimo de 5 noites de hospedagem o pacote inclui 7 mergulhos marinhos, com instrutor e todo material e equipamentos necessários. Estão inclusas no pacote reservas efetuadas até 26 de Março e viagens realizadas até 31 de Março de 2017. Um destino para unir conforto e relaxamento a uma biodiversidade natural de ‘cair o queixo’, praticamente intocada pelo homem, as praias privativas oferecer uma oportunidade mágica de estar em contato com a natureza. Não é permitido mergulho marinho para crianças com menos de 10 anos. Sobre a Grande Barreira de Corais Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, a Grande Barreira de Corais da Austrália oferece um mundo de possibilidades para os admiradores da natureza. São mais de 6 mil espécies vivas entre animais, plantas aquáticas e uma diversidade de microrganismos que mantêm o equilíbrio neste ambiente. Mas as tartarugas marinhas ganham destaque nesse universo natural, e atraem milhares de turistas todos os anos. A Grande Barreira de Corais é a única estrutura natural que pode ser vista da Lua, recorde que traz uma nova perspectiva sobre sua magnitude. Mas essa grandeza não significa que seu habitat não seja delicado, pelo contrário, é preciso muito cuidado. O gradual aumento da emissão de carbono na atmosfera e a contaminação dos oceanos ameaça esse paraíso a cada ano. Sendo assim é fundamental o papel do turista para a preservação. Sobre a Heron Island Localizada em Queensland a 72 quilômetros da Costa de Capricórnio (Capricorn Coast), Heron Island é considerada Patrimônio Natural da Humanidade e um dos mais impressionantes destinos para a prática de snorkeling. Um dos grandes atrativos, além da riquíssima e colorida biodiversidade marinha, animal e terrestre, é a possibilidade de mergulhos relativamente superficiais, com 15 a 35 metros. As águas de Heron Island concentram cerca de 60% das 1,5 mil espécies de peixes que habitam os mares, atraindo mergulhadores de todo o mundo. Além disso, é berço de Estações de Pesquisas da Universidade de Queensland onde hospedes do resort são convidados a aprender mais sobre o ecossistema marinho local. Jacques Cousteau nomeou a ilha um dos 10 melhores lugares do Planeta para mergulho. Serviços Heron Island Resort www.heronisland.com