Planejamento escolar: Uma ferramenta a serviço da aprendizagem

Especialista do Sistema de Ensino Poliedro explica como a montagem do planejamento deve ser realizada para atender as necessidades dos alunos em sala de aula

Em breve o ano letivo se inicia e junto com ele diretores, coordenadores e professores se reúnem para elaboração de um elemento-chave nas atividades de ensino: o planejamento escolar. Para os especialistas do Sistema de Ensino Poliedro, não se trata apenas de um documento obrigatório, mas de um grande facilitador, que permite um olhar sistêmico sobre todo o processo educacional.

“A principal finalidade de um planejamento escolar é garantir o aprendizado dos alunos. Para que isso aconteça, é importante entendê-lo como um instrumento que deve ser pensado e repensado por todos os envolvidos, atentando para a missão da escola, os objetivos a serem atingidos e, claro, as questões relativas à atuação docente”, afirma Letícia de Azevedo, consultora pedagógica do Sistema de Ensino Poliedro.

Ela explica que não existe uma forma única ou ideal para elaboração do plano escolar, mas que alguns aspectos importantes devem ser considerados para torná-lo mais eficaz. “O que precisa estar claro são as intenções da escola e o que o professor espera conseguir ao fim do ano letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. Porém, ele não pode ser visto como uma camisa de força que engessa as ações e impossibilita o avanço escolar, mas sim uma carta de intenções para percorrer ao longo do ano”, exemplifica.

Além disso, o planejamento exige flexibilidade, uma vez que questões pontuais como a adaptação inicial de cada aluno em sala de aula, por exemplo, pode ocasionar mudança no ritmo e avanço das atividades programadas. “A flexibilidade do planejamento tem relação direta com o sucesso do instrumento, que deve considerar a realidade da escola, dos docentes, alunos e famílias. Por isso, a necessidade de pequenos ajustes é muito comum para tornar as aulas adequadas às questões pontuais, que possam surgir ao longo do processo”.

Ainda para garantir que o planejamento pensado no início do ano letivo tenha bons resultados, uma avaliação ao fim do período também passa a ser fundamental. “É importante destacar a importância de haver uma avaliação ao término do processo para analisar se as propostas idealizadas deram certo ou se foi preciso alterar os rumos iniciais e propor novas intervenções”, finaliza.

Sobre o Sistema de Ensino Poliedro

Desde 2001, o Sistema de Ensino Poliedro tem a meta de oferecer a melhor experiência educacional a escolas em todo o País. Originalmente adotado nos cursos pré-vestibular do Poliedro, reconhecidos pelo alto índice de aprovações nas melhores universidades do País, o Sistema expandiu-se para os ensinos Médio, Fundamental I e II e Educação Infantil, abrangendo agora toda a vida escolar do aluno. Atualmente, conta com mais de duas centenas de unidades parceiras em 156 cidades e 25 estados brasileiros.

