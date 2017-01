Agência de viagens online ViajaNet lista quatro destinos sustentáveis para conhecer neste ano

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que 2017 é o ano do turismo sustentável e a decisão veio com o crescente aumento do setor, que, só no ano passado, cresceu 4% em todo o mundo. Pensando nos viajantes de plantão, a agência de viagens online, ViajaNet, selecionou com sua ferramenta “QuandoViajar” os melhores destinos sustentáveis, mostrando qual é o melhor período para embarcar.

Bonito

Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, Bonito é considerado o polo de ecoturismo do Brasil. Com um cenário que é um misto de cerrado e mata atlântica, a região recebe o ano todo os mais variados viajantes, que procuram uma experiência única com suas belezas naturais. Segundo a ferramenta, o melhor mês para conhecer Bonito é março, com passagens aéreas a partir de R$ 400*, saindo de São Paulo.

Fernando de Noronha

Arquipélago considerado Patrimônio Mundial da Unesco, Fernando de Noronha é o destino ideal para quem quer se desconectar do mundo e aproveitar suas belezas naturais. Mesmo com as altas taxas, a experiência é renovadora e te coloca em total sintonia com a natureza. Maio é o melhor mês para visitar Fernando de Noronha, com passagens a partir de R$ 1.308*, saindo de São Paulo.

Cabo Verde

País composto por 10 ilhas vulcânicas, Cabo Verde tem investido para ser referência em turismo sustentável. Com vasta biodiversidade, a programação oferecida é diferenciada e agrada aqueles que buscam mais contato com a natureza. O viajante que quiser ir para Cabo Verde pode chegar pela capital, Praia. O melhor mês para conhecer o arquipélago é março, encontrando o bilhete aéreo a partir de R$ 3.197*, saindo de São Paulo.

Huilo Huilo

Huilo Huilo é uma reserva ambiental localizada no coração da Patagônia chilena. Rodeada por bosques, rios, cachoeiras, neve e lagos, a biodiversidade rica torna o passeio ainda mais único. Para chegar em Huilo Huilo, é preciso embarcar no aeroporto de Temuco e, depois seguir viagem. Ainda segundo o “QuandoViajar”, o melhor mês para conhecer a floresta é em março, com aéreo a partir de R$ 865*.

*Os preços das passagens foram buscados no dia 16/01 e não incluem taxas e encargos. As tarifas podem sofrer alterações.