CIDADE DAS ARTES PROMOVE EVENTO DE FÉRIAS COM ATIVIDADES GRATUITAS

Nos próximos três sábados, a Cidade das Artes apresenta uma programação gratuita dedicada a crianças de todas as idades com o objetivo de promover encontros e proporcionar um tempo livre de qualidade para pais e filhos. Divididos por temas -“Arte do brincar” (21 de janeiro), “Música e movimento” (28 de janeiro) e “Circo” (04 de fevereiro) -, o evento traz oficinas, aulas de música e dança, contação de histórias, show de mágica, teatro, além de diversas atividades interativas.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 2017 | ARTE E EDUCAÇÃO

21/01 | 14h às 18h – Arte do brincar

14h às 15h – FÁBRICA DE BRINQUEDOS

As crianças aprenderão a confeccionar brinquedos simples e tradicionais, como o cavalo de pau e a peteca, com as próprias mãos.

14h às 16h: “DANÇA CIRCULAR” com Denise Nagem

A atividade ensina aos participantes os passos das danças de roda, promovendo a confraternização através do movimento integrado.

15h10h às 17h10 – OFICINA DE ARGILA

O público poderá explorar livremente a argila, com supervisão de um arte-educador, que ensinará algumas técnicas de criação com o material.

16h – “BIGORNA- SOBRE A LEVEZA INSUSTENTÁVEL DAS COISAS”

A história de Bibi, uma bicicleta Berlineta 78, que experimenta junto à sua dona, companheira inseparável, momentos de aventura, questionamentos e poesia.

16h às 18h: “ OFICINA DE BAMBOLÊS” com Camila Rocha

A instrutora, formada pela Hoop Love Coach Training, realizará desafios e mostrará novas maneiras de se brincar com o bambolê.

16h – “ESCUTO HISTÓRIAS SOBRE BICICLETAS”

Performance/ocupação urbana itinerante onde as crianças percorrem um circuito ouvindo histórias sobre aventuras em duas rodas narradas por um contador em uma bicicleta tandem (de dois lugares).

17h20h às 18h – BOMBAS DE SEMENTE – Com o Grupo Organicidade

As crianças aprenderão a criar “bombas de semente”, feitas com argila, com o objetivo de cultivar frutas e hortaliças pelos canteiros abandonados da cidade.

Programação livre

– PASSEIOS DE BICICLETA E PATINETE emprestados pela loja Decathlon

– BRINCADEIRAS TRADICIONAIS – cordas, piques, elástico e petecas disponíveis para o público explorar com liberdade

– PINTURA LIVRE – pano e tinta disponível para pintura livre e você se divertir à vontade.

– SLACKLINE – no Jardim à disposição do público.

– ÁRVORE DE LIVROS – Espaço para leitura, é só se aventurar ao colher um livro e degustar os “frutos” de boas histórias.

– OFICINA DE PIPAS com o MAX das PIPAS

– ESTAÇÃO PARA BARCOS DE PAPEL

28/01 | 14h às 18h – Música e movimento

Música Brincante com MONIQUE DESIDERIO

“BRINCADEIRAS MUSICAIS TRADICIONAIS DA INFÂNCIA, ATRAVÉS DE DINÂMICAS UTILIZANDO O CORPO E A VOZ”

Com instrumentos musicais, objetos sonoros e cênicos disponíveis para o público, a atividade pretende estimular dinâmicas livres para a produção de sons.

14h – Ê Boi (duração 50min)

A narrativa do Bumba meu Boi é contada a partir da música e encenação dos participantes.

14h às 18h – Instalação Sonora interativa

Equipamento com parafernálias que permitem ao público experimentar um novo jeito de fazer música, incluindo estações onde pode-se criar o próprio instrumento musical.

15h e 16h – Brincadeiras Musicais (duração de 50min cada sessão).

Através do corpo e da voz, os participantes brincam e formam as conhecidas rodas de ciranda.

16h às 18h – “OFICINA DE DANÇAS POPULARES” com Rio Maracatu

Aula de dança que aborda técnicas da dança popular brasileira como maracatu e coco de roda.

17h – Bailinho (duração de 50min)

Atividade voltada para o canto coletivo e movimento corporal através da dança.

04/02 | 14h às 18h – Circo

14h – “UNIVERSO REDONDO – OS CIRCOS DE BENJAMIM” (duração de 50 min)

Encenado pela Cia do Solo, o espetáculo infanto-juvenil apresenta a história do primeiro palhaço negro do Brasil e um dos principais artistas responsável pela criação do circo-teatro no país.

14h – “OFICINA BRINCANDO DE PALHAÇO” com Teatro do Sopro – (duração de 50 min)

Em turnos variados com até 25 pessoas em cada um, a atividade traz jogos e brincadeiras sobre a arte da palhaçaria.

14h às 17h – “ OFICINA DE CIRCO” com Churumello Circus

Malabares: Com bolas, aros, argolas diabolôs, swing-po e claves, a atividade promove o desenvolvimento de coordenação motora, superação de limites, trabalho em equipe e diversão.

Bolhas de Sabão Gigantes: Atividade de criação de bolhas de sabão com o palhaço e pesquisador de bolhas Tiago Carva

Acrobacia de solo e Perna de Pau: Oficina que estimula o uso do corpo humano como instrumento de arte.

15h – ESPETÁCULO DE MÁGICA com Gabriel Montenegro – (duração de 50 min)

Sequência de truques, dança, música e interpretação, “Jovem Mágico” é um espetáculo repleto de ilusionismo.

17h “TEM AREIA NO MAIÔ” trupe As Marias da Graça. (Duração de 1h)

A peça conta a história de quatro palhaças que resolvem ir à praia de Copacabana num belo domingo de sol. No percurso, contam piadas, jogam frescobol e dançam coreografias ao som de Roberto Carlos e Elza Soares, entre outros.

Fonte: Factoria Comunicação