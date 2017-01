8 orientações para economizar na compra do material escolar

Dentre os diversos gastos de janeiro, a compra do material escolar é um dos que mais gera impacto nas finanças da família. Por isso, é importante estar orientado sobre como economizar e as melhores formas de pagamento. Para o presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), Reinaldo Domingos, a família precisa agir respeitando a sua situação financeira atual.

“O ideal é poupar para esta despesa no decorrer do ano, para não comprometer as finanças em janeiro. Quem não se programou com antecedência deve fazer um diagnóstico financeiro e ir às compras tendo em mente o padrão de vida atual: endividado, investidor ou equilibrado financeiramente. É preciso negociar o pagamento à vista e, se for parcelar, ter certeza de que as parcelas caberão no orçamento dos próximos meses sem comprometer a poupança para os sonhos e as despesas já previstas”, orienta Domingos.

Quem não poupou, precisa agir respeitando a situação financeira atual e fazer muitas pesquisas, considerando a variação de preços comum entre lojas. Recente medida provisória (n.º 764) tornou legal a diferença de preços de acordo com a forma de pagamento, portanto o consumidor deve aproveitar para negociar valores, especialmente se for pagar à vista.

Confira 8 orientações para economizar nas compras de material escolar:

Antes de ir às compras, é importante fazer uma análise sobre quais itens do ano passado podem ser usados novamente este ano, como tesoura, régua e mochila, por exemplo;

Em relação aos livros, que costumam ser caros, é válido procurar pais de alunos mais velhos para emprestar ou comprar por um preço mais acessível, se estiverem em boas condições de uso;

É válido reunir alguns pais e comprar itens por atacado. Lápis, canetas e borracha são alguns dos que podem ser adquiridos em maior quantidade, já que é comum a necessidade de reposição no decorrer do ano;

É imprescindível pesquisar em pelo menos três lojas e para optar pelo menor preço. Ao comprar tudo na mesma loja, barganhe por descontos no valor total;

No dia das compras, é importante conversar com o(s) filho(s) sobre o orçamento, para que não corram o risco de se deixar levar pelo impulso e gastar mais do que o planejado;

Itens ilustrados com personagens costumam ser mais caros, portanto é válido conversar com a criança sobre a utilidade do material. É válido incentivar a personalização das capas dos cadernos e das agendas;

É importante dar preferência a itens duráveis e resistentes, que possam ser reutilizados nos anos seguintes, gerando economia para o bolso e sustentabilidade ao meio ambiente;

O ideal é sempre fazer os pagamentos à vista, mas se não for possível, é preferível assumir poucas parcelas e que caibam no bolso, para não comprometer as finanças de 2017 por vários meses.

