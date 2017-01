Casa Grande Hotel lança drinks para o verão

O Casa Grande Hotel Resort & Spa, local perfeito para reunir a família e os amigos na praia da Enseada, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, preparou diversos drinks, extremamente refrescantes, para curtir o verão, que é a mais quente das estações. Servido extremamente gelado, o Royal Apple leva gin, licor de laranja, suco de maçã verde e Schweppes Citrus em doses perfeitamente calculadas. Por sua vez, o Paradiso proporciona uma explosão de sabores ao misturar gin, xarope de romã e kiwi, gengibre, manjericão e club soda, dando a sensação de leveza. O Frozen Daikiri é quase um sorbet de curaçao blue, rum, abacaxi e limão, enquanto o Cagilimão é uma releitura do famoso “Caju Amigo”, combinando gin, caju em pedaços, limão e açúcar. Também tendo o Gin como base, chegam aos bares do Casa Grande Hotel o Skyline (gin, curaçao blue, licor de pêssego, hortelã e Schweppes Citrus), o Sun kiss (Gin, tangerina, licor de tangerina e manjericão) e o inovador Cervegin, blend de gin, xarope de gengibre e abacaxi, limão e cerveja pilsen. E em sintonia com os mares do Oceano Índico e da Riviera Francesa estão Bali Beach, uma deliciosa combinação de vodka, limão siciliano, carambola, uva, manjericão e gengibre; e Saint Tropez, chique mix de espumante, licor de laranja, lichia, morango, laranja, limão siciliano e hortelã. Os drinks estão disponíveis em todos os bares do complexo em valor médio é de R$ 26,00. Casa Grande Hotel Resort & Spa Av. Miguel Stéfano, 1.001 – Enseada – Guarujá (SP) www.casagrandehotel.com.br Reservas: (13) 3389-4000 ou 0800 116562 ou geralreservas@casagrandehotel.com.br Casa Grande Hotel Resort & SPA – Opção perfeita para quem busca conforto e tranquilidade sem abrir mão da elegância e do bom gosto, o Casa Grande Hotel Resort & Spa está instalado em uma área de 45 mil m2, de frente para a Praia da Enseada, no Guarujá, uma das mais belas paisagens do litoral paulista, a apenas a 70 km de São Paulo. Construído em 1972, passou recentemente por uma completa renovação de suas instalações, equiparando-o aos mais exigentes padrões internacionais de hotelaria. Por três anos consecutivos, 2014, 2015 e 2016 recebeu o certificado de excelência da TripAdvisor. www.casagrandehotel.com.br Spasíssimo – Com as assinaturas médicas dos endocrinologistas Filippo Pedrinola e Alessandra Rascovski, o Spasissimo é um verdadeiro complexo de saúde e estilo de vida, que complementa o emagrecimento com o conceito de “wellness”, um processo dinâmico e consciente de busca por uma vida saudável e feliz, que reforça as conexões entre mente, corpo e espírito. Este processo é realizado por meio de um conjunto de atitudes que incluem movimento, alimentação equilibrada, controle de estresse, repouso adequado, beleza e bem-estar, e aplicando técnicas como yoga, meditação, acupuntura, relaxamento muscular progressivo, exercícios respiratórios, pilates e watsu. Instalado em uma área de 1,8 mil m², dentro do complexo do Casa Grande Hotel Resort & SPA, oferece todas as vantagens de um resort na beira da praia, com programas exclusivos, além de saunas úmida e seca, banheiras e ofurôs. www.spasissimo.com.br Fonte: A4&Holofote Comunicação