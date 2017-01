Teatro Popular União e Olho Vivo comemora 50 anos e inicia projeto com oficinas gratuitas

O TEATRO POPULAR UNIÃO E OLHO VIVO PROMOVE OFICINAS GRATUITAS EM PROJETO QUE COMEMORA SEUS 50 ANOS

Um dos grupos mais importantes da história do teatro brasileiro, o TUOV – Teatro Popular União e Olho Vivo, abre as portas da sua sede para contar sua história, ao completar cinquenta anos de resistência. Um convite para uma imersão na trajetória deste grupo que faz parte da história do Brasil e do mundo!

OFICINAS TUOV 50 ANOS

Criado em 27 de fevereiro de 1966, o TUOV – TEATRO POPULAR UNIÃO E OLHO VIVO é um dos mais antigos e importantes grupos de teatro do Brasil, além de ser um dos grupos mais emblemáticos das Américas. No ano de 2016, o TUOV completou cinquenta anos de resistência com seu teatro popular e para comemorar tão importante data preparou uma série de ações em sua sede, abertas a população, para revisitar sua trajetória e contar suas experiências de grande importância histórica e cultural para a cidade de São Paulo, para o teatro brasileiro e mundial. Nessas cinco décadas, o grupo apresentou-se para um público de mais de três milhões de pessoas, através de quase quatro mil apresentações, que aconteceram em sua maioria em bairros populares da grande São Paulo, em ruas, praças, escolas, igrejas, casas paroquiais, clubes esportivos de várzea e escolas de samba, entre outros. O grupo também participou de inúmeros festivais de teatro nacionais e em outros países como França, Itália, Polônia, Portugal, Peru, Bolívia, Egito, Panamá, Nicarágua, Angola e percorreu, em temporadas, mais de 20 países na América, Europa e África. Recebeu os mais importantes prêmios teatrais, tais como: Ollantay (Caracas, Venezuela), Casa das Américas (Havana, Cuba), Festival Mundial de Teatro (Cairo, Egito), Festival Internacional de Teatro (Nanci, França); OAB do Brasil; Shell do Brasil e dezenas de outros.

Com o projeto TUOV 50 ANOS contemplado pela 28ª edição do Programa de Fomento ao Teatro, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o grupo inicia uma grande celebração e vai apresentar toda esta história através de diferentes ações. O projeto começa com a revitalização da sede do TUOV e com oficinas gratuitas para todos os interessados, que começam no dia 28 de Janeiro de 2017.

A oficina de dramaturgia será composta de uma sequência de movimentos: Música, Figurino, Cenografia, Vídeo e Roteiro Teatral. Ao longo dos trabalhos, que passarão pelas diversas etapas desta “carpintaria teatral”, previstos para ocorrerem de Janeiro a Julho de 2017, o grupo realizará de forma coletiva a pesquisa e elaboração do próximo texto do TEATRO POPULAR UNIÃO E OLHO VIVO, que terá como tema o Bom Retiro, bairro com mais de 130 anos, composto por habitantes vindos das mais diversas partes do mundo, do ocidente ao oriente, e onde está localizada a sede do TUOV desde 1982.

Esta ação visa oferecer uma oficina aberta e gratuita, em processo, tanto para estudantes de teatro quanto para o público em geral, com ênfase na produção coletiva e na troca de experiências para a construção de um texto teatral ao final do projeto.

Com o objetivo de dar continuidade ao método do trabalho coletivo, o grupo pretende através do foco no estudo, na dramaturgia e em seus desdobramentos, trazer à tona uma reflexão do que significa produzir arte na era contemporânea e desenvolver métodos coletivos de pesquisa. Pretende-se com esta oficina, estabelecer uma vivência prática do que vem a ser a dinâmica de grupo no Teatro Popular União e Olho Vivo, seguindo com a propagação do conhecimento adquirido, o fazer teatral popular, e o constante desenvolvimento do grupo.

Durante a oficina serão tratados temas como a Dramaturgia do TUOV, coordenada pelo diretor e dramaturgo Cesar Vieira, pelo ator Neriney Moreira, também integrante do desde sua fundação. Dentre seus muitos colaboradores-participantes o TUOV tem os autores e diretores, Walter Quaglia, Luiz Alberto Barreto Leite Sanz, Joao Carlos Botezeli (Pelão), Murilo Dias Cesar e Lillo Parra. Outra etapa da oficina será desenvolvida por Graciela Rodriguez, artista multimeios, integrante do TUOV há 25 anos, que tratará a historia, a memória, através de imagens (fotos e vídeos), com o intuito de estabelecer um questionamento de cada participante sobre a sua própria existência, o que será fundamental para o encaminhamento das pesquisas de campo a serem realizadas durante o processo para o reconhecimento do território, no caso o bairro do Bom Retiro. Nesta etapa haverá um rastreamento (através de imagens) da história de criação de figurinos e de cenários do TUOV. Em outro momento, serão demonstradas noções básicas da captura pelo olhar da câmera, orientadas pelos parceiros do grupo André Cruz e Nana Ribeiro, e após as pesquisas e entrevistas, com base nos levantamentos feitos, os oficinandos irão trabalhar improvisações de cenas. Haverá ainda processos de criação e de compartilhamento da música, com coordenação de Cesinha Pivetta, cantor e compositor integrante do TUOV há 30 anos. A oficina passará por exercícios e reflexões sobre os modos de criação e funcionamento da musicalidade de um espetáculo. E terá uma pesquisa musical voltada para o percurso que existiu e existe ao longo da história do bairro do Bom Retiro, já que os primeiros habitantes eram os imigrantes italianos, depois os judeus e até os dias atuais, os bolivianos e coreanos, em sua maioria. Ao final, a oficina proporcionará um trabalho de forma experimental e coletiva para a fabricação de um texto teatral. O texto inicial, após a avaliação geral será impresso em formato folheto de cordel e distribuído para cada participante das oficinas.

Outra fase do projeto é uma grande Exposição chamada “Em Busca de um Teatro Popular” com a curadoria de Alexandre Benoit, que será aberta ao público no dia 04 de fevereiro e traz uma visão ampla e explícita de toda a importância do Teatro Popular União e Olho e Vivo para a cultura e história do Brasil. A exposição tem como objetivo contar os 50 anos de trabalho do TUOV (1966 a 2016) através de um material significativo referente ao grupo inserido _ e atuante _ em cada período histórico do Brasil e através de um panorama marcar a trajetória do grupo em suas mais diversas intervenções artísticas e sociais.

Superando a opressão e a violência do Estado – censura, perseguição política e tortura durante o período da Ditadura Militar – o TUOV é um baluarte da resistência. O grupo é dirigido pelo dramaturgo César Vieira, um dos fundadores do Teatro Popular União e Olho Vivo, junto com Neriney Moreira, outro integrante do grupo que se mantém desde a sua formação. César tem como seu nome de registro Idibal Almeida Pivetta, pelo qual é conhecido como advogado, que durante os anos de repressão da Ditadura Militar foi responsável por defender centenas de perseguidos políticos.

“Entendemos que nossa maior justificativa para realização do projeto é seguir na trajetória de resistência e luta através de um teatro inteiramente popular, pensado e destinado a todo instante ao público e à cidade de São Paulo, principalmente seus bairros populares e periféricos”, comenta César Vieira (Idibal).

As oficinas começam no dia 28 de janeiro e esta é uma ótima maneira de realizar uma imersão no processo de criação e conhecer os métodos deste grupo, que vem fazendo história no teatro brasileiro.

Se você ainda não conhece o trabalho do TUOV – Teatro Popular União e Olho Vivo, não perca a oportunidade de se aproximar e conhecer todas as particularidades deste projeto que tem duração prevista até Julho de 2017. ‘Mantenha os olhos vivos’ e conheça o tão famoso teatro popular que resiste bravamente na cena cultural e social, e que agora abre as portas da sua sede, para receber o público e contar a sua história.

Início: 28 de Janeiro de 2017 (sábado)

Horário: 15h às 19h

Duração: 05 meses

Informações e inscrições: teatropopularuniaoeolhovivo@gmail.com

Local: Teatro Popular União e Olho Vivo (TUOV) – Endereço: Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro – Telefone: 011 3331-1001

Mais informações: http://uniaoeolhovivo.com.br/ / https://www.facebook.com/tuovivo/