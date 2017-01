Especialista do sono dá orientações para dormir bem no verão

Clima mais fresco no quarto e manter-se hidratado colaboram para uma noite de sono tranquila

Rio de Janeiro, janeiro de 2017 – Acordar várias vezes durante a madrugada ou ter dificuldades para adormecer são situações comuns nas noites de verão. Nesta época, os termômetros marcam altos índices de temperatura e o clima em casa torna-se abafado e desconfortável.

De acordo com a Especialista do Sono, Dra. Luciane Mello, isso acontece porque quando a temperatura passa dos 27 graus, o nosso cérebro direciona o seu trabalho para a manutenção da temperatura corporal e acaba não relaxando. “O ideal é que o ambiente de repouso esteja com temperatura de 20-22 graus, condição necessária para que o corpo perca a quantidade de calor que acumulou durante o dia”, comenta a especialista.

Para driblar o desconforto durante o verão e dormir tranquilamente, confira algumas recomendações da Dra. Luciane Mello:

– Não pratique exercícios até 3 horas antes do horário habitual de dormir. O aumento da temperatura durante a atividade, além de ativar o organismo, retem calor e, consequentemente, dificulta o início do sono;

– Opte por lençóis de algodão que são mais frescos e permitem a transpiração, além de pijamas com tecidos leves;

– Conte com a ajuda de um ventilador ou ar condicionado para refrescar o ambiente; Uma bacia de água no ambiente, no caso do ar condicionado, é bastante recomendado para diminuir o ressecamento causado por esse artifício;

– Mantenha o corpo bem hidratado durante o dia inteiro;

– Para refrescar e relaxar, tome um banho bem fresco antes de dormir.

Sobre a especialista: Dra. Luciane Mello é médica responsável pelo Ambulatório do Ronco e Apneia e pelo serviço de Polissonografia, ambos no Hospital Federal da Lagoa (RJ). Membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e da Academia Americana de Medicina do Sono. Otorrinolaringologista graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Especialista do Sono pela Sociedade Brasileira de Sono. Fez estágio na Universidade Stanford, na Califórnia, no setor de Sleep Surgery. facebook.com/dralucianemello