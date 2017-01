Organize as finanças e tenha tranquilidade o ano todo

Por Dora Ramos

As festividades de fim de ano acabaram, e é chegada a hora de refazer as contas e programar os gastos para 2017. Os primeiros meses são importantes, pois neles aparecem despesas como o IPVA aos que possuem veículos, pagamento de rematrícula, compra de materiais e uniformes aos que têm filhos em idade escolar.

Entusiasmados com as facilidades de crédito e a “renda extra” proveniente do 13º salário, muitos exageraram nas dívidas e colecionaram boletos e faturas de cartão de crédito que vão perdurar pelos próximos meses. Para equilibrar as finanças, nesses casos, o ideal é adiar atividades supérfluas, como uma viagem não planejada com antecedência ou as comemorações excessivas de Carnaval.

Não é que opções de lazer devam ser eliminadas, porém é indispensável que essas despesas sejam programadas desde o início do ano para que o orçamento mensal não seja totalmente comprometido e os gastos não se tornem uma “bola de neve”. Em muitos casos, medidas simples podem trazer consequências positivas e garantir um ano muito mais tranquilo para o bolso e, consequentemente, para a mente.

Dedicar alguns minutos para fazer contas e colocá-las “na ponta do lápis” é uma ótima medida. Dessa forma, é possível saber quanto do seu orçamento será destinado, por exemplo, às compras à vista ou parceladas e também a despesas esquecidas, como com o combustível do carro, a pizza de fim de semana, o cafezinho nos intervalos do trabalho e até o happy hour pós-expediente. O consumidor, assim, já impõe um limite aos próximos gastos e passa a saber o que é possível ou não de ser realizado.

Os menos prevenidos devem manter o foco em gastos realmente imprescindíveis para evitar complicações financeiras. Afinal, manter as contas em dia e o nome limpo é o que todos nós queremos para 2017.

Eu, Dora Ramos sou educadora financeira e diretora responsável pela Fharos Contabilidade & Gestão Empresarial (www.fharos.com.br)

Fonte: Gp-Image Comunicação