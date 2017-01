Avalara Brasil nomeia Marcelo dos Santos como diretor de marketing

Executivo se une ao time local da companhia global líder em automação de compliance fiscal para ampliar a presença da marca no mercado brasileiro A Avalara, Inc., fornecedora líder de automação de conformidade tributária baseada em nuvem para empresas de todos os portes, anuncia a contratação de Marcelo dos Santos como diretor de marketing da Avalara Brasil. Santos tem como missão promover a marca no Brasil como sinônimo de simplificação e redução dos encargos necessários para as empresas estarem em conformidade com o Fisco. A experiência que o executivo traz em sua bagagem apoiará o crescimento da Avalara no País. Santos ocupou cargos de liderança em vendas e marketing e na expansão de negócios na ContaAzul, onde foi responsável por desenvolver a ContaAzul para contadores, e atuou como diretor de marketing na Datasul e na Totvs. Em cada uma dessas funções o executivo implantou estratégias de marketing para apoiar a expansão bem sucedida desses negócios. “Estou muito satisfeito por me juntar a uma companhia global líder em automação de conformidade fiscal. O Brasil tem um dos requisitos mais complexos do mundo em relação às obrigatoriedades fiscais, por isso há um vasto mercado para ser trabalhado levando as soluções da Avalara, que são baseadas em nuvem”, explica o executivo. Vale ressaltar que o Brasil lidera mundialmente o quesito de complexidade no cumprimento de impostos e nas exigências de relatórios governamentais. De acordo com uma análise realizada pela PricewaterhouseCoopers, a carga fiscal anual para empresas que operam seus negócios no Brasil é de aproximadamente 2.600 horas, ou seja, oito vezes maior do que é exigido nos Estados Unidos ou na União Européia. Através de aquisições e do crescimento orgânico, a Avalara aumentou sua equipe de liderança brasileira e a base de clientes, assim como ampliou sua oferta, tornando-se o primeiro provedor completo de soluções na modalidade SaaS (Software as a Service) para atender às demandas de compliance fiscal, o que inclui um portfólio com doze produtos e serviços. “Nossa tarefa é simplificar a experiência do usuário e reduzir o fardo da conformidade fiscal através da automação. E a chegada de um novo executivo de marketing ajudará na propagação dessa mensagem de forma rápida e eficaz”, finaliza Rodrigo Zerlotti, gerente geral da Avalara na América Latina.