Mercedes confirma Bottas como substituto de Rosberg

Finlandês ganha oportunidade de ir para a Mercedes e deixa caminho livre para Felipe Massa na Williams

O mistério acabou. Nesta segunda-feira (16), o dominó da temporada de boatos da Fórmula 1 caiu. Com a confirmação de Pascal Wehrlein na Sauber e de Felipe Massa na Williams, o caminho ficou livre para a oficialização do acerto de Valtteri Bottas na Mercedes.

O finlandês substitui o campeão do mundo Nico Rosberg, que pouco menos de uma semana após conquistar o título de pilotos da Fórmula 1 em 2016, declarou que estava se aposentando do esporte.

Bottas disputou a vaga de Rosberg na Mercedes com o piloto júnior da montadora, o alemão Pascal Wehrlein. No entanto, por acreditar que o piloto de 22 anos ainda não estivesse maduro o suficiente para assumir um lugar na equipe, o finlandês foi o escolhido para correr ao lado do tricampeão Lewis Hamilton em 2017.

“É um momento muito emocionante para mim”, disse Bottas. “Eu acho que vai demorar um pouco para entender que isso realmente está acontecendo.”

“É definitivamente outro sonho que se torna realidade. Correr em outra equipe com uma história tão grande. Nos últimos anos, eles foram impressionantes.”

“Estou muito orgulhoso de me tornar parte disso e sou grato a todos na Mercedes por confiar em minhas habilidades e me dar essa oportunidade.”

Bottas esteve em toda sua carreira na F1 com a Williams, tendo feito sua estreia com a equipe em 2013.

O piloto de 27 anos já foi a nove pódios, mas ainda não ganhou nenhuma corrida e não tem nenhuma pole position.