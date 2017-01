Presidente da Trebeschi é destaque na 2ª edição do Prêmio Rama, da Abras

Com foco no futuro do setor de alimentos, evento conta com a presença de diversos especialistas e ocorre em São Paulo, no próximo dia 22 de fevereiro

São Paulo, janeiro de 2017 – Uma das maiores produtoras e distribuidoras de tomates do Brasil, a Trebeschi marca presença no Rama 2020, importante evento realizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no dia 22 de fevereiro, em São Paulo. A empresa ganha destaque graças à participação de seu diretor presidente, Edson Trebeschi, na 2ª edição do Prêmio Rama, como concorrente na categoria “Produtor Destaque”, já vencida por ele em 2016.

Com foco no futuro do setor de alimentos, o encontro tem a finalidade de debater tendências e caminhos para a integração da cadeia produtiva. “O Rama 2020 é uma oportunidade única de conversar com os maiores especialistas do setor. É estar um passo à frente, já imaginando as novidades que devem marcar a cadeia produtiva dos alimentos nos próximos três anos”, comenta Edson.

Com plantações em quase 20 municípios do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, a Trebeschi assegura o abastecimento de tomates de qualidade o ano inteiro, já que a diversificação geográfica impede que o clima afete a produção. A empresa também detém o maior reservatório de água pluvial do Brasil, voltado à economia dos recursos hídricos utilizados nos processos agrícolas.

O evento Rama 2020 reúne as empresas participantes do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (Rama), da Abras, e conta com a presença de 200 pessoas, entre representantes de órgãos governamentais, entidades parceiras, supermercadistas, universidades e outras associações. Além da entrega de prêmios, a agenda prevê, ainda, a apresentação de um balanço do setor em 2017 e a realização de workshops, com exposição de produtos e serviços dos participantes.

Sobre a Trebeschi

A Trebeschi é uma das maiores produtoras e distribuidoras de tomates do Brasil. Com plantações no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a empresa abastece as principais capitais do país e exporta para diversos países da América do Sul. Presentes no DNA da marca, a tecnologia e a sustentabilidade contribuem para a produção de frutos de alta qualidade, que prezam o sabor e a segurança do alimento. . Mais informações www.trebeschi.com.br.