7 º Congresso Jurídico Online do CERS Cursos Online sobre Ciências Criminais será transmitido em março gratuitamente

Com transmissão ao vivo pela internet e palestras nos dias que antecedem o evento, o Congresso será realizado nos dias 7, 8 e 9 de março com renomados juristas das Ciências Criminais

Com datas definidas para os dias 7, 8 e 9 de março os profissionais e estudantes de Direito poderão participar ao vivo do 7º Congresso Jurídico Online – Ciências Criminais desenvolvido pelo CERS Cursos Online. Essa é uma oportunidade genuína de atualização e desenvolvimento para quem busca constante evolução e atualização neste meio. O Congresso será coordenado por duas personalidades renomadas: o professor Renato Saraiva e o professor Rogério Sanches.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site congresso.cers.com.br. A transmissão será totalmente online facilitando o acesso dos internautas, já que poderá ser assistido em tablets, smartphones entre outros. As palestras serão gravadas e estarão disponíveis para acessos posteriormente.

Este congresso está em sua sétima edição e será uma oportunidade de suma importância para os profissionais do meio acompanharem discussões sobre temas relevantes e imprescindíveis dentro do Direito Criminal, como Ressocialização por meio das saídas temporárias em Execução Penal, Competências Especiais em torno da Lei Maria da Penha, Sigilo bancário na visão do STF entre outros temas em alta.

Além disso, o 7º Congresso Jurídico Online – Ciências Criminais será interativo e os participantes poderão enviar suas dúvidas em tempo real por meio do aplicativo CERS no Bolso. Entre os palestrantes estão confirmados Aury Lopes, Gustavo Badaró, Alexandre Rosa entre outros.

PALESTRAS

Durante as semanas que antecedem o evento serão realizadas palestras instigantes aos profissionais e estudantes com temas específicos como: Execução Provisória da Pena, Possibilidade de arguição das excludentes de tipicidade e antijuridicidade por parte dos Delegados de Polícia, Serendipidade, o encontro fortuito de prova e sua implicação no Direito, O sigilo bancário na visão do STF entre outras. Essas palestras serão gravadas e disponibilizadas a partir do dia 17 de janeiro, com conteúdos inéditos a cada semana até a data efetiva do congresso.

Sobre o CERS Cursos Online

Reconhecido com uma das melhores empresas para se trabalhar em Pernambuco, com o prêmio GPTW 2016 (Great Place To Work), o CERS Cursos Online (Complexo de Ensino Renato Saraiva) possui mais de 550 mil alunos formados em todo o Brasil e R$ 70 milhões de faturamento em 2015 e se consolida como a melhor opção para quem deseja se preparar para carreiras jurídicas, concursos para tribunais ou área fiscal.

Ao oferecer conteúdo via web, o CERS traz vantagens competitivas para professores e alunos: é possível contar com os melhores profissionais, onde quer que estejam, e os alunos têm flexibilidade para estudar de qualquer lugar, desobrigando-os de cumprir uma rotina rígida de locais e horários pré-fixados. Para tornar possível essa produção descentralizada de conteúdo, o CERS Cursos Online conta com 27 estúdios próprios nas principais cidades brasileiras, como Recife, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Vinhedo, Ribeirão Preto e São Paulo. Além disso, o fundador da empresa, Renato Saraiva, é reconhecido pela Endeavor como uma das principais referências em empreendedorismo no mundo.

Fonte: Economidia