Cyber criminosos criam e-mail falso da financeira Cetelem para roubar dados dos clientes

Mensagem pede para atualizar dados cadastrais e especialista em segurtança orienta a não atender à solicitação

A Nodes Tecnologia, distribuidora das soluções antivírus da Avira, identificou uma ação dos criminosos cibernéticos contra clientes da financeira Cetelem. Na mensagem eles pedem que o cliente atualize os dados cadastrais a partir de um link para uma página falsa criada especialmente para coletar informações pessoais e financeiras.

Com erros de digitação, a página pede nome de usuário e senha que, na verdade, não têm qualquer vínculo com os dados verdadeiros do cliente, mas que leva a um formulário também falso. Eduardo Freire, diretor da Nodes orienta a não atender à solicitação e apagar imediatamente a mensagem. “Os criminosos cibernéticos são especialistas em criar novas táticas de ataque contra os clientes de serviços financeiros. Eles investem em marcas conhecidas porque a probabilidade de certo dos ataques é muito grande devido ao elevado número de clientes destas empresas. Na dúvida, o usuário deve sempre entrar em contato com a financeira para confirmar a veracidade da mensagem”, sugere o executivo.

A Nodes Tecnologia possui uma central de atendimento no Brasil em Português para aos clientes das soluções Avira adquiridas em sua loja online e, www.nodes.com.br.

FonteMidia Americanas