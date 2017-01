Vôlei Nestlé reencontra Pinheiros em duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil

Camila Brait foi campeã em 2008, em Curitiba, e em 2014, em Maringá. Jogadora com mais tempo no clube, a defensora aposta em sua equipe e no fator casa para avançar de fase. “Sabemos o que fizemos de errado no jogo pela Superliga na sexta-feira. Estamos estudando bastante aquela partida para que possamos anular as principais pontuadoras do Pinheiros. E, principalmente, pensar no nosso time e em conseguir fazer o nosso melhor para conquistarmos essa importante classificação. Vamos jogar em casa, fator que ajuda bastante, pois a nossa torcida sempre faz a diferença”, afirma a líbero.

O vitorioso do confronto entre Vôlei Nestlé e Pinheiros, respectivamente, segundo e sétimo no primeiro turno da Superliga, terá pela frente o ganhador do embate entre Terracap/BRB/Brasília Vôlei (3º colocado) e Camponesa/Minas (6º colocado), que se enfrentam no mesmo dia, às 20h, em Taguatinga. No outro lado da chave estão Rexona-Sesc (1º) e Fluminense (8º), que jogam nesta segunda-feira (16), às 19h30, no Rio de Janeiro, e Vôlei Genter Bauru (4º) e Dentil/Praia Clube (5º), que duelam em Marília, às 20h, na terça-feira (17). As semifinais e final estão marcadas para Campinas, no ginásio Taquaral, nos dias 27 e 28 deste mês.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

Tabela da Copa Banco do Brasil

Quartas de final

(Jogo 1) – 16/01 – 19h30 – Rexona-Sesc (1º) x Fluminense (8º) – Rio de Janeiro (RJ)

(Jogo 2) – 17/01 – 19h30 – Vôlei Nestlé (2º) x Pinheiros (7º) – Osasco (SP)

(Jogo 3) – 17/01 – 20h00 – Terracap/BRB/Brasília Vôlei (3º) x Camponesa/Minas (6º) – Taguatinga (DF)

(Jogo 4) – 17/01 – 20h00 – Genter Vôlei Bauru (4º) x Dentil/Praia Clube (5º) – Marília (SP)

Semifinais

(Jogo 5) – 27/01 – 19h30 – Vencedor do Jogo 1º x 8º x Vencedor do Jogo 4º x 5º – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

(Jogo 6) – 27/01 – 22h00 – Vencedor do Jogo 2º x 7º x Vencedor do Jogo 3º x 6º – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

Final

28/01 – 21h00 – Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6 – Campinas (SP) – (SporTV e TV Brasil)

Canais:

Facebook: www.facebook.com/voleinestle

Twitter: www.twitter.com/familianestle

YouTube: www.youtube.com/nestlebrasil

Instagram: @voleinestle / www.instagram.com/voleinestle

Mais informações:

ZDL – Rafael Zito

rafaelzito@zdl.com.br

F: 11 32855911

Cel: 11 991988505

Site: www.zdl.com.br

Facebook: ZDL Comunicação

Twitter: twitter.com/ZDLcomunica