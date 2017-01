Volta às aulas com a linha escolar de Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre

Opções divertidas de mochilas, estojos, lancheiras, fones de ouvido, garrafas esportiva e térmicas

Depois das deliciosas férias de verão, chega a hora da criançada começar a se preparar para voltar às aulas. Esse é um momento muito especial, afinal irão rever os amigos, conhecer novos professores e curtir novas descobertas. A compra dos materiais escolares é sempre um momento divertido e estimulante para os pequenos começarem o ano letivo com o pé direito. Na coleção de alto verão 2017 as marcas Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre trazem uma linha escolar com muita ludicidade e diversão para meninas e meninos cheios de estilo.

Para as Liliquetes foi desenvolvido duas linhas de produtos escolares. A opção mais lúdica proporciona momentos de muita diversão, além da funcionalidade. A mochila com rodinhas em formato de castelo traz encantamento ao visual e a parte interna possui divisões e estampas que criam ambientes cheios de fantasias.

Para deixar a brincadeira ainda mais mágica e interativa a mochila acompanha três Lilicas vestidas de princesas – um verdadeiro charme! As rodinhas em led acendem quando estão em movimento e uma delicada garrafa térmica chega com a mesma temática.

Já a linha escolar convencional traz produtos que foram inspirados num universo romântico e delicado. Os tons de rosa se conectam ao mundo da Lilica Ripilica revelando detalhes cheios de brilho, onde se destacam os efeito em 3D e as rodinhas em led, que também acendem quando a mala está em movimento! Os produtos que compõem a linha convencional são: mochila com alças e mochila com rodinhas, estojo, lancheira, fone de ouvido, garrafa esportiva e térmica.

Os meninos também irão se divertir e curtir momentos de pura energia nesta volta às aulas, com a nova linha escolar do Tigor T. Tigre que traz um universo skateboarding. As peças possuem um design diferenciado, onde as artes gráficas chegam com um mood street e que foram inspiradas no DNA aventureiro e cheio de atitude do personagem.

As cores predominantes são o petróleo e o marinho, além da presença do amarelo, que é a cor assinatura da marca. O destaque fica por conta da mochila com rodinhas em led, que também acendem quando estão em movimento. Além disso, as mochilas possuem um amplo espaço interno que acomoda o material e é super prática para o dia a dia escolar.

Os produtos que compõem a linha escolar do Tigor T. Tigre são compostos por: mochila com alças, mochila com rodinhas, fone de ouvido, garrafa esportiva e térmica. Além da mochila na versão Tigor Baby.

Comece as aulas em grande estilo com a linha escolar da Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Os produtos estarão disponíveis nas lojas a partir de 10 de novembro e no e-commerce (www.amazingstore.com.br).

www.lilicaetigor.com.br

sac@marisol.com.br

SAC Marisol – 0800 8882600

Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel

Tatiana Carvalho – tatiana@mktmix.com.br

Glaucia Guarnieri Bertazzoni – glaucia@mktmix.com.br

Tel.: (11) 3060-3640 Ramal: 3672

www.mktmix.com.br