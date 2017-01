Empresa especialista em soldagem apresenta nova geração do sistema de eletrodos Transpocket

Fronius apresenta nova geração do sistema de soldagem de eletrodos TransPocket:

(A TransPocket 150)

Mais funcional que nunca e com melhor eficiência energética

Com a TransPocket 150 e a TransPocket 180, a especialista em soldagem Fronius traz para o mercado uma nova geração de seu sistema monofásico de soldagem de eletrodos. O desenvolvimento impressiona pelos excelentes resultados de soldagem e um maior escopo de função. Um inversor de ressonância digital garante as características perfeitas de soldagem para diversos tipos de eletrodos. Graças à inovadora tecnologia PFC (Power Factor Correction), o aparelho funciona com excelente eficiência energética.



– As TransPocket 150 e 180 substituem a confiável TransPocket 1500. Além disso, com a TransPocket 180 agora também é possível obter um sistema monofásico de soldagem de eletrodos de 180 A. Os sistemas manuais são projetados principalmente para a soldar eletrodos e podem processar eletrodos revestidos com até 4,0 milímetros de diâmetro. Além disso, a mais nova geração de aparelhos também é adequada para a soldagem TIG de até 220 A: Está disponível para o usuário uma nova conexão TMC e uma tocha com função up/down, com a qual é possível ajustar a corrente de soldagem pela tocha. A soldagem TIG é possível com a TransPocket na operação de dois e quatro ciclos, além do processo de soldagem de pulsação.

Grandes reservas de tensão em todos os pontos operacionais possibilitam arcos voltaicos muito estáveis. Outra verdadeira inovação é a tecnologia PFC: Esta correção automatizada do fator de potência adapta a corrente de entrada da fonte de solda para a tensão sinusoidal da rede e obtém uma corrente reduzida de entrada da máquina. Com isso, o aparelho funciona com maior eficiência energética, e os efeitos retroativos na rede de energia são minimizados. Além disso, são possíveis cabos de energia elétrica mais compridos.



A Fronius também otimizou o design da TransPocket: Com a sua estável e robusta carcaça plástica, o aparelho é adequado para todas as áreas de aplicação. Os equipamentos eletrônicos sensíveis são protegidos contra poeira e umidade. Um filtro de poeira integrado também garante um melhor resfriamento. Ele evita que os cartões sensíveis fiquem sujos, porque o fluxo de ar é direcionado para eles. Alças ergonômicas facilitam o manuseio, e o display protegido com indicações de sete segmentos facilitam a leitura em todas as condições de iluminação. A interface gráfica de usuário é projetada de forma simples e intuitiva, ela oferece inúmeras possibilidades de ajuste. Além da interface protegida de serviços que possibilitam uma leitura simples das informações do sistema e uma atualização das curvas características especiais, a carcaça otimizada garante uma manutenção simples do aparelho.



A TransPocket 180 também está disponível com diversas tensões. Com isso, o aparelho monofásico pode ser operado de forma flexível com uma tensão da rede entre 96 e 265 Volt, uma grande vantagem para os usuários que utilizam diferentes redes de energia. Com a sua estrutura compacta e resistente, a TransPocket é a companhia ideal para aplicações móveis em locais de construção.

(TransPocket 180)

Fronius International GmbH

A Fronius International é uma empresa austríaca com sede em Pettenbach e outras unidades situadas em Wels, Thalheim, Steinhaus e Sattledt. Com 3.385 funcionários em todo o mundo, a empresa atua nas áreas de Tecnologia de Soldagem, Sistemas Fotovoltaicos e Tecnologia de Carregadores de Bateria. A participação nas exportações de cerca de 92% é obtida com 21 empresas internacionais da Fronius e distribuidores/representantes em mais de 60 países. Com produtos inovadores, prestação de serviços e 928 patentes ativas, a Fronius é líder em inovações no mercado mundial.

