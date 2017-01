Invicto há três jogos, Alemão enaltece evolução do Al-Faisaly no Campeonato Árabe e projeta sequência do ano

O Al-Faisaly passou por um período complicado no Campeonato Árabe. A equipe que iniciou a competição sendo treinada pelo brasileiro, Hélio dos Anjos, chegou a ficar oito rodadas sem vencer e bastante ameaçada do rebaixamento para a segunda divisão nacional. Porém, o time evoluiu e vem de três rodadas sem derrota. Com a vitória, em casa, por 3×2 contra o Al Quadisiya na última rodada, no dia 29 de dezembro de 2016, o Al-Faisaly subiu para o nono lugar saindo da zona de rebaixamento.

Após a última rodada, o Campeonato Árabe deu uma pausa e volta a ter jogos no final deste mês. O Al-Faisaly aproveitou o período sem jogos para realizar treinamentos nos Emirados Árabes. Titular absoluto da equipe, o zagueiro Alemão vê de forma positiva essa mini pré-temporada. “Tem sido fundamental, pois depois desse período não teremos mais parada. Por isso, precisamos entrar firmes na busca pelos nossos objetivos nesses jogos que restam. Daqui para frente cada jogo é uma decisão, pois o campeonato vai começar afunilar”, declarou o defensor que carrega passagens por Náutico, Vitória, Santa Cruz e Ituano, sendo campeão paulista em 2014.

Everaldo, Luisinho e Adriano Pardal são os outros brasileiros do Al-Faisaly. Mas, Alemão divide os méritos pela recuperação do time também com os árabes. “Começamos muito bem o campeonato, mas depois a equipe caiu de produção e os resultados não estavam vindo. Fizemos até bons jogos , porém a vitória, que é o importante, não vinha. Ainda bem que nesses últimos três jogos conseguimos importantes resultados. A dedicação e o comprometimento de cada um para reverter a fase que estávamos passando foi essencial. O elenco todo está de parabéns, mas cientes que apesar desses últimos resultados precisamos melhorar muito ainda”, admitiu o defensor que atuou em 13 das 15 partidas do Al-Faisaly no Campeonato Árabe.

No próximo dia 20 de janeiro, o Al-Faisaly volta a campo pela King´s Cup diante do AL Jeel. Já a próxima partida pelo Campeonato Árabe será no dia 27 de janeiro, fora de casa, contra o Al Fateh, lanterna da competição.





