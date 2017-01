Procon de Três Lagoas inicia campanha “Procon Junto ao Povo”

Com o objetivo de fazer um governo cada vez mais próximo da população, o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, sugeriu a campanha “Procon Junto ao Povo” como forma de instruir e tornar cada vez mais público os serviços do município. O Diretor do Procon/TL, Mamede Jaruche, iniciou o projeto na manhã deste sábado, (14), na Feira Livre.

Com o apoio de 12 membros do órgão, um CDC de Bolso com as principais resoluções do Código de Defesa do Consumidor, um Informativo do Consumidor e uma Cartilha com várias orientações foram entregues à população. “A tendência é que a cidade continue crescendo e a atuação do PROCON/TL buscará proporcionar mecanismos que estejam em paridade com este crescimento, alcançando outro nível de visibilidade e exercício de sua função social”, disse Mamed Jaruche.

Na feira livre, o Prefeito Angelo Guerreiro acompanhou o início da campanha e parabenizou a equipe pela aproximação com o público, dando a liberdade de um diálogo informal, mas que será útil no dia a dia de cada um. “A nossa proposta de governo é de abertura com a população, dando o atendimento devido e orientando sempre sobre os deveres e direitos de todo cidadão”, complementou o chefe do executivo.

O Procon/TL já está elaborando projetos de ações que envolvam cada vez mais os moradores e mantenham diálogo com consumidores, fornecedores, entidades e associações que representam a classe.

Fonte: Diretoria de Comunicação