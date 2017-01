Educação abre processo seletivo de professores para as escolas de período integral

Campo Grande – Edital publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 16, torna público o processo de seleção de profissionais do quadro permanente do Magistério da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul ou em estágio probatório, para atuarem, em regime de 40 horas de jornada de trabalho, nas 12 escolas estaduais onde será implantado o Programa de Educação em Tempo Integral – “Escola da Autoria”.

A nova metodologia educacional será implantada pelo Governo do Estado em cinco municípios neste ano letivo, com uma proposta pedagógica onde o aluno é o protagonista e com foco na aprendizagem e no combate à evasão e repetência, cujos índices na Rede Estadual de Ensino chegam a 26%. Oito escolas funcionarão em Campo Grande, e as demais, em Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí.

Todas as etapas da seletiva dos professores terá caráter eliminatório e as inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, nesta segunda-feira e amanhã, mediante formulário disponível no site oficial www.sed.ms.gov.br, no link sistemas.sed.ms.gov.br/pesquisa/escola da autoria. O candidato, no ato da inscrição, deverá indicar o município em que está lotado e a escola de seu interesse, na mesma localidade.

Formação

A secretaria estadual de Educação (SED) instituirá uma comissão central de processo seletivo para avaliar os candidatos, considerando alguns critérios básicos, como documentação curricular, estar em efetivo exercício, ser habilitado em concurso que contemple a docência no ensino médio e possuir, no mínimo, dois anos de experiência na função, em qualquer unidade da rede de ensino – pública ou privada.

O resultado final da seletiva será divulgado no dia 31 de janeiro, no site da SED, e a locação dos profissionais selecionados está condicionada ao número de estudantes matriculados. A SED disponibilizou 4.447 vagas nas 12 escolas, cuja pré-matrícula encerrou-se no último dia 13. Os professores aprovados passarão por formação específica, obrigatória, para socialização e apropriação do modelo pedagógico e de gestão da Escola da Autoria, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, em Campo Grande.

Sílvio Andrade – Subsecom